Les jours de Keith Urban dans l’isolement avec sa famille ont été très «vibrants».

Le hitmaker “ Blue Ain’t Your Color ” est actuellement à la maison avec sa femme Nicole Kidman et leurs deux enfants – dimanche 11 ans et Faith, 9 ans – au milieu de la pandémie de coronavirus, dont il jouit certainement, mais insiste sur le fait que c’est “les premiers jours ” pour l’instant.

Il a dit: “C’est encore tôt, à bien des égards, mais c’est une maison très dynamique. Nous jouons à des jeux et il y a beaucoup de musique autour du piano, de la danse et des sorties dans notre arrière-cour.”

Et le chanteur country de 52 ans se sent “chanceux” de pouvoir continuer à jouer sa musique, même si elle est diffusée en direct.

S’adressant à Entertainment Tonight, il a ajouté: “La musique country, c’est beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais la seule chose que j’ai toujours sentie que c’est la communauté … La musique est le bon lien, donc j’ai été ravi de voir tant de choses des concerts à domicile. Tout le monde devient incroyablement créatif avec la façon dont il peut exprimer, créer et se connecter avec tout le monde … J’adore que nous puissions faire des concerts en direct en ligne et qu’il y ait un moyen de le faire. Qu’il y ait un moyen non seulement de rester connecté avec tout le monde, mais pour rester créatif. Parce que c’est ce que nous faisons, nous créons. Et si nous ne pouvons pas le faire sur scène, devant un public en direct, nous trouverons comment le faire dans nos chambres ou sortir des garages ou des greniers … et continuer à trouver des moyens de se connecter. “

