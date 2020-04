2020-04-19 18:30:07

Tom Hanks dit que sa femme Rita Wilson a lutté contre le coronavirus plus que lui.

Tom Hanks dit que Rita Wilson a lutté contre le coronavirus plus que lui.

L’acteur de 63 ans et sa femme ont lutté contre le virus en Australie et Tom a révélé que Rita avait une “fièvre beaucoup plus élevée” que lui ainsi que d’autres symptômes.

Il a dit: “Rita a traversé une période plus difficile que moi. Elle a eu une fièvre beaucoup plus élevée et elle a eu d’autres symptômes. Elle a perdu son sens du goût et de l’odorat. Elle n’a eu aucune joie de manger pour une meilleure partie de trois semaines. Elle était si nauséeuse qu’elle a dû ramper par terre du lit aux installations. Cela a duré un certain temps. ”

Et la star de «Forrest Gump» admet que le virus était «la chose la plus étrange».

S’exprimant à l’émission de radio de la Défense nationale, il a ajouté: Qui que ce soit, docteur, infirmière, entrerait dans notre chambre sous pression, nos chambres d’isolement. Elle a dit: “Comment vous sentez-vous?” et j’ai dit: ‘Je viens d’avoir la chose la plus étrange. J’ai juste essayé de faire des étirements et des exercices de base sur le sol et je ne pouvais même pas faire à mi-chemin. Et elle m’a regardé à travers ses lunettes comme si elle parlait à l’être humain le plus stupide. Et elle a dit: “Vous avez COVID-19.” ”

Pendant ce temps, Rita avait précédemment révélé que “cela rendait les choses plus faciles” que Tom avait un coronavirus en même temps qu’elle.

Elle a dit: “Je pense que le fait d’avoir le virus en même temps a rendu cela un peu plus facile. Nous prenions soin les uns des autres au lieu d’avoir la pression de prendre soin d’une personne et personne ne prenant soin de vous ou de comprendre que le personne à la maison a besoin d’une pause. Nous avons eu la chance d’être dans un endroit où nous avons compris ce que l’autre traversait … Nous avions tous les deux une forte fièvre et des douleurs extrêmes. J’ai perdu mon sens du goût et de l’odorat, j’avais des problèmes d’estomac et grelottant comme vous ne le croiriez pas. Ouais, j’avais peur. “

Mots clés: Tom Hanks, Rita Wilson

Retour au flux

.