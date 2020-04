2020-04-23 20:30:06

Sienna Miller trouve que c’est un “défi” pour l’école-maison de sa fille au milieu de la pandémie de coronavirus.

Sienna Miller trouve que c’est un “défi” pour l’école-maison de sa fille.

La star de “ American Woman ” – qui a Marlowe, âgée de sept ans, avec son ancien partenaire Tom Sturridge – admet qu’elle a trouvé difficile de scolariser son enfant dans le confinement des coronavirus et “apprécie grandement” les personnes qui enseignent pour gagner leur vie.

S’adressant au magazine Vogue pour leur série Postcards From Home, elle a déclaré: “Avoir une école à la maison est un défi, et cela vous fait grandement apprécier les gens qui enseignent pour gagner leur vie. Ils font fonctionner ce système en un temps si imprévisible et effrayant. Cette expérience est écrasante, mais j’essaie d’apporter autant d’optimisme que possible et de profiter au maximum du temps que je passe avec ma fille. Il y a eu beaucoup de pâtisseries, beaucoup de maquillage, beaucoup de balançoires. ”

En 2019, Sienna a admis qu’elle voulait avoir plus d’enfants et souhaite qu’elle ait sa fille quand elle était plus jeune.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que de jouer une grand-mère dans la trentaine dans son nouveau film, Sienna a admis: “J’ai adoré. Je suis prêt à tout. Cela ne m’a même pas traversé l’esprit. Ce qui me fait rire, c’est que Sky Ferreira appelle toujours moi maman, ce qui est drôle. Elle est plus âgée qu’elle ne joue. Non, j’ai adoré. De plus, ça existe. Je suis un peu envieuse. J’aimerais que ma fille soit plus jeune et que je puisse avoir des petits-enfants maintenant. j aimerais plus d’enfants à mon âge maintenant aussi. Il y a quelque chose à dire pour cette dynamique. J’avais 30 ans quand j’avais [my daughter]. C’est un horrible visage de mortalité. Donc, je suis tout à fait pour les jeunes bébés. “

Mots clés: Sienna Miller, Tom Sturridge

Retour au flux

.