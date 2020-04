2020-04-26 23:30:05

Kate Beckinsale aurait eu une rencontre avec un harceleur au cours du week-end à son domicile en Californie, ce qui l’a incitée à appeler la police.

Kate Beckinsale aurait eu une rencontre avec un harceleur au cours du week-end.

L’actrice de 46 ans aurait appelé la police après qu’un harceleur anonyme a été trouvé sur sa propriété à Brentwood, en Californie, samedi (25.04.20), selon DailyMail.com.

Samedi, la police a été aperçue devant la maison de Kate et a été photographiée en train de fouiller dans un sac à dos placé à l’extérieur de la maison.

En plus du sac, les autorités auraient contrôlé une personne sur les lieux, mais on ne sait pas encore si des arrestations ont été effectuées.

L’incident présumé n’est pas la première fois que l’actrice de “ Underworld ” traite avec un harceleur, car en 2016, Terry Lee Repp a établi un contact physique avec Kate lors d’un événement à Salt Lake City où il l’a touchée et menacé de la poignarder.

Plus tard la même année, Repp l’a suivie à Houston où il a été arrêté.

À l’époque, la police a déclaré aux médias: “[Repp has] une obsession irrationnelle pour la victime et a voyagé à travers le pays dans le but de la harceler. ”

L’année suivante en 2017, Repp s’est rendu au Tampa Convention Center pour rencontrer à nouveau Kate, mais la police était déjà à sa recherche et l’a arrêté avant qu’il n’ait eu la chance d’assister au panel de questions et réponses de l’actrice.

Au moment de la rédaction du présent rapport, Repp n’était pas lié au récent incident présumé.

Pendant ce temps, il a été récemment affirmé que Kate appréciait passer du temps à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, alors qu’elle était en quarantaine avec son petit ami de 22 ans, Goody Grace.

Une source a déclaré: “Elle sort avec lui depuis le début de l’année. Ils s’amusent et Kate semble heureuse. Son âge n’est pas un problème pour elle. Ce n’est qu’un chiffre. Ils sont mis en quarantaine ensemble chez Kate en ce moment.”

Mots clés: Kate Beckinsale

Retour au flux

.