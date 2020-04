2020-04-27 07:30:05

Alesha Dixon se gâte avec un verre de vin par semaine si elle a “été bonne” en lock-out.

Le monde devant actuellement rester chez lui au milieu de la pandémie de coronavirus, le juge «Britain’s Got Talent» a mis en place une «structure» pour l’empêcher de boire excessivement.

Elle a dit: “Les deux ou trois premières semaines de verrouillage, je n’ai fait que cuire et boire du vin, puis j’ai dit:” Non, je ne peux pas faire ça pendant trois mois “. Avoir des enfants est ce qui me garde sain d’esprit. Il y a toujours cette partie de moi qui dit: “Il faut que vous gardiez ça ensemble pour vos filles.” Si je ne les avais pas, je boirais probablement plus de vin. Je dois m’entraîner trois ou quatre fois par semaine. Un samedi, si j’ai été bon, je peux avoir du vin. Ça sonne tellement rock and roll. Pour moi, avoir ce plan aide vraiment. J’ai besoin d’une structure. ”

Et Alesha – qui a des filles Azura, six ans, et Anaya, sept mois, avec sa partenaire Azuka Ononye – sent qu’elle est une “personne plus gentille” lorsqu’elle s’entraîne et mange plus sainement.

S’adressant au journal Daily Mirror, elle a ajouté: “Quand je suis gentille avec moi-même, que je m’entraîne et que je mange sainement, j’aime qui je suis – cela fait de moi une personne plus agréable.”

Pendant ce temps, Alesha a précédemment révélé qu’elle aimait scolariser sa fille à la maison pendant que les écoles étaient fermées car elle avait toujours voulu être enseignante.

Elle a dit: “J’apprécie l’enseignement, mon partenaire et je le prends à tour de rôle. Azura s’y adapte toujours mais elle comprend. Je manque d’avoir une routine dans ma vie, en la faisant étape par étape. . Nous avons beaucoup de chance de nous avoir. Avant d’entrer dans l’industrie, je voulais être enseignante. J’écris sur un tableau noir et je dis à ma fille de m’appeler Mlle Dixon. “

