Denise Richards a été dévastée après la mort de son chien bien-aimé.

L’actrice de 48 ans pleure la perte de son toutou Louie – qu’elle a adopté il y a 10 ans – mais est reconnaissante à son compagnon canin d’avoir survécu assez longtemps pour qu’elle puisse rentrer chez elle après les vacances pour dire adieu à son animal de compagnie.

Parallèlement à une galerie de photos de Louie, elle a écrit: “Heartbroken. Rentré d’Espagne pour dire au revoir à notre Louie …. a tout fait pour le garder ici. Malheureusement pour nous, il était temps de traverser le pont arc-en-ciel.

“Nous l’avons secouru il y a 10 ans et il est l’un des bébés à fourrure les plus drôles et les plus animés. Je suis tellement reconnaissant qu’il ait attendu jusqu’à ce que je rentre à la maison pour pouvoir être avec lui. Je sais qu’il est maintenant avec certains de ses frères et sœurs et sa nana (ma maman) mais ça fait toujours mal. ”

La star de “ Real Housewives of Beverly Hills ” sera toujours reconnaissante d’avoir eu le chien dans sa vie.

Elle a poursuivi: “Louie tu es tellement aimée et tu nous manqueras terriblement. Merci de nous bénir de ton amour inconditionnel et de ton bel esprit effervescent ma [heart emoji] (sic) ”

Denise a révélé plus tôt ce mois-ci que Louie avait des problèmes de santé.

Elle a écrit sur Instagram: “Prier pour notre #louie j’aime tellement ce mec.

“Il a eu une vie difficile quand il était plus jeune .. nous l’avons sauvé il y a 9 ans et il est juste l’un des chiens les plus drôles que nous ayons jamais adoptés.

“C’est tellement difficile quand ils entrent dans leur dernière année. Il est tellement aimé de nous tous et j’espère qu’il fera une récupération positive (sic)”

L’actrice de «Wild Things» avait précédemment admis que ses amis l’avaient surnommée Dr. Dolittle en raison de son habitude d’aider les animaux.

Elle a dit: “Je le jure, s’il y a un chien coincé quelque part, il trouve ma voiture et il me trouve.

“Si quelqu’un cherche un chien, il demande:” Pouvez-vous m’aider? “”

