La mère de trois enfants, Danielle Lloyd, a avoué qu’elle ne pouvait pas décider si elle devait ou non avoir un autre bébé.

Danielle Lloyd ne cesse de changer d’avis au sujet d’avoir un autre bébé.

Le mannequin glamour de 36 ans – qui a des fils Archie, neuf ans, Harry, huit ans et George, six ans, avec l’ex-mari Jamie O’Hara, et Ronnie, deux ans, avec son conjoint Michael O’Neill – a été ouvert sur son intention d’utiliser un traitement de sélection du sexe controversé pour avoir une fille, mais elle réfléchit maintenant à l’ajout à sa progéniture.

Danielle – qui a tragiquement subi une fausse couche l’année dernière – a déclaré: “J’ai toujours voulu une fille, j’ai été ouvert à ce sujet. Et la sélection du sexe est toujours une possibilité. Certains jours, je pense,” Dieu j’aime ma grande famille et J’aimerais qu’une fille entre dans le mix.

“Mais d’autres jours, je pense, ‘Je suis tellement reconnaissante de la façon dont nous sommes, est-ce que je veux vraiment passer par la grossesse et tout recommencer?’ C’est quelque chose dont nous parlons et je change d’avis chaque jour. ”

Danielle a plaisanté en disant que rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus en ce moment serait le moment idéal pour essayer de tomber enceinte à nouveau – mais elle se sent juste trop épuisée.

S’adressant au nouveau numéro du magazine Closer, elle a déclaré: “Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de bébés dans neuf mois! Ce serait le bon moment pour essayer pour une fille – peut-être que je tomberai enceinte de ma fille en Mais en disant que, le soir, Michael et moi sommes tout simplement épuisés.

“Et Ronnie est à cet âge où il veut dormir dans notre lit avec nous mais j’essaie d’être strict et de le faire dormir dans sa propre chambre maintenant, principalement pour que Michael et moi puissions avoir un peu d’intimité.”

Pendant ce temps, Danielle pense qu’elle et Michael peuvent avoir contracté la maladie respiratoire il y a plusieurs mois.

Elle a déclaré: “Michael et je pense que nous avons peut-être déjà eu un coronavirus car nous étions vraiment malades à Dubaï en novembre dernier.

“Nous avons eu une mauvaise toux, des poitrines serrées et nous n’avons pas pu sortir du lit. Il serait intéressant de voir si nous l’avons eue quand les tests étaient disponibles.”

