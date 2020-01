2020-01-22 13:00:03

Terry Jones est décédé à l’âge de 77 ans des suites d’une lutte contre la démence.

Terry Jones est décédé.

L’acteur de “Monty Python” – qui souffrait de démence – est décédé mardi à l’âge de 77 ans (21.01.20), a confirmé son agent.

Une déclaration de la famille de Terry disait: “Nous sommes profondément attristés d’avoir à annoncer le décès de l’époux et père bien-aimé, Terry Jones.

“Terry est décédé le soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur avec une forme rare de démence, la FTD.

“Au cours des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et de nombreux amis proches ont été constamment avec Terry alors qu’il se glissait doucement chez lui dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et vraiment aimant. dont l’individualité sans compromis, l’intellect implacable et l’humour extraordinaire ont fait plaisir à d’innombrables millions de personnes au cours des six dernières décennies.

“Son travail avec Monty Python, ses livres, films, émissions de télévision, poèmes et autres travaux dureront pour toujours, un héritage approprié pour un vrai polymathe.

“Nous, sa femme Anna, les enfants Bill, Sally, Siri et la famille élargie tenons à remercier les merveilleux professionnels de la santé et soignants de Terry d’avoir rendu ces dernières années non seulement supportables mais souvent joyeuses.

“Nous espérons que cette maladie sera un jour entièrement éradiquée. Nous demandons que notre vie privée soit respectée en ce moment sensible et remercions d’avoir vécu en présence d’un homme extraordinairement talentueux, joueur et heureux vivant une vie vraiment authentique, dans son mots ‘givré avec amour avec du glucose.’

“Terence Graham Parry Jones, né le 1er février 1942 est décédé le 21 janvier 2020.”

La nouvelle tragique survient plus de quatre ans après le diagnostic de démence de Terry, qui avait initialement suscité l’inquiétude lorsqu’il a eu du mal à se souvenir de ses lignes pour les spectacles de retrouvailles de la troupe de comédie en 2014.

En septembre dernier, son compatriote «Python» Michael Palin a révélé que Terry ne le reconnaissait plus.

La star de 76 ans a déclaré: “La dernière fois que je l’ai vu, je ne pense pas qu’il m’ait reconnu. Nous nous connaissions bien. On dirait qu’une partie de vous-même n’est plus là.”

Cependant, Michael peut encore voir des flashs de son vieil ami et était ravi quand il a lu à Terry des extraits de leur livre “ Encyclopédie du Dr Fegg de toutes les connaissances du monde ” et son copain n’a ri que de ses propres blagues.

Michael a déclaré: “À un certain moment, Terry a commencé à vraiment rire, comme il en avait l’habitude.

“Ce fut un grand moment. Mais ce qui le rendait si merveilleux, c’est qu’il ne riait que des extraits qu’il avait écrits. Et je me suis dit” cela montre qu’il y a encore un peu de Terry “.”

Terry a reçu un diagnostic d’aphasie progressive primaire, une forme de démence frontotemporale (FTD) qui altère la capacité de la personne à parler et à communiquer, en 2015.

Les membres survivants de Monty Python se sont réunis pour 10 spectacles en direct à l’O2 Arena de Londres en 2014, et c’est alors que le reste du groupe a pu voir que Terry avait des problèmes de performance.

La famille de la star a rendu public son état en septembre 2016 pour sensibiliser à la FTD, qui, contrairement à la maladie d’Alzheimer, n’entraîne pas de perte de raisonnement.

Cependant, la prise de décision et la parole sont affectées et les victimes semblent souvent moins attentionnées.

