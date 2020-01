2020-01-23 09:30:05

Le divorce de Wendy Williams avec Kevin Hunter a été finalisé, l’animateur de talk-show acceptant de payer Kevin pour ses actions dans sa société de production.

L’animatrice de talk-show de 55 ans a déposé une demande de résiliation de son mariage avec Kevin Hunter – avec qui elle a un fils de 19 ans, Kevin Jr. – en avril de l’année dernière, et mercredi (22.01.20), il a été rapporté que l’ancien couple est parvenu à un accord de règlement et son divorce a été finalisé légalement.

Les documents juridiques obtenus par Page Six confirment que les tribunaux du New Jersey ont accepté de signer le règlement du divorce, ce qui signifie que Wendy et Kevin – qui se sont mariés en 1997 – sont légalement célibataires.

Et selon les documents, une partie de leur règlement verra Wendy payer à Kevin une somme forfaitaire pour acheter ses actions dans sa société Wendy Williams Productions, ce qui signifiera qu’il n’a plus aucun intérêt dans l’entreprise ou le contenu qu’elle crée – principalement son nom éponyme intitulé talk-show.

Le montant payé à Kevin n’a pas été divulgué, mais il sera considéré comme un paiement de péréquation et restera à la place d’une pension alimentaire, qu’aucun des deux couples ne paiera.

Wendy et Kevin ont convenu de partager l’argent qu’ils gagnent de la vente de leur ancienne maison familiale à Livingston, New Jersey – qui est actuellement sur le marché pour 1,7 million de dollars – mais Wendy conservera tous les meubles, sauf une sculpture qui appartient à Kevin .

La personnalité des médias gardera leur autre maison en Floride, où vit actuellement sa mère, tandis que Kevin obtiendra une autre propriété récemment vendue à Morristown, dans le New Jersey.

Dans le règlement, Wendy a également consenti à souscrire une police d’assurance-vie d’un million de dollars sur elle-même, qui irait à Kevin le cas de son décès.

Les documents indiquent également que Kevin conservera sa Ferrari et sa Rolls Royce, ainsi que le maintien de la propriété de toutes ses autres entreprises en dehors de l’émission de télévision.

Wendy et Kevin ont tous deux accepté de payer leurs propres frais juridiques pour l’affaire.

