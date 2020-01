2020-01-25 21:30:05

Elsa Pataky a révélé que le déplacement de Los Angeles en Australie n’était pas bon pour sa carrière mais dit qu’elle n’a aucun regret.

Elsa Pataky dit qu’elle a renoncé à des opportunités d’actrice pour devenir une maman pratique.

L’actrice de 43 ans et son mari, la star des “ Avengers ” Chris Hemsworth, 36 ans, ont déménagé de Los Angeles à Byron Bay en Australie natale de Chris pour élever leurs enfants India Rose, sept ans, et les jumeaux Sasha et Tristan, cinq ans et Elsa a admis qu’elle avait raté quelques concerts d’acteur importants à cause du déménagement.

Elle a déclaré au magazine australien Vogue: “Mon objectif était toujours, quand j’ai des enfants, d’être dans un endroit qui n’est pas la ville. Je veux qu’ils grandissent dans la nature, parce que j’en ai envie. Mais cette étape m’a éloigné d’un de mes grandes passions dans la vie: jouer, et ça a été un grand changement. Mais j’ai changé ma vie pour être maman, ce qui est, je pense, la chose la plus étonnante au monde.

«Je voulais ramasser mes enfants, je voulais les emmener à l’école, je voulais faire partie de l’école et participer à ce qu’ils faisaient.»

Elsa ne regrette pas le déménagement en Australie car elle pense que c’était la meilleure chose pour ses enfants.

Elle a expliqué: “J’adore la nature et j’aime être dehors, et je voulais que mes enfants aient cette liberté, alors nous avons décidé de partir.

“Mon rêve était toujours d’avoir une ferme et des chevaux. Quand nous essayions de trouver une propriété, je devais avoir un endroit où je pourrais avoir des chevaux et mes enfants pourraient être avec eux et en profiter aussi. Je me sens privilégié. Si la vie vous a donné de grandes choses, profitez-en autant que vous le pouvez, car vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite. Au moins dans ces moments où j’ai ce que je veux, j’essaie d’en tirer le meilleur parti. ”

Pendant ce temps, Chris a récemment révélé qu’il prévoyait de prendre une pause sous les projecteurs afin de passer plus de temps à la maison avec sa famille.

Il a dit: “Cette année, je ne tournerai probablement rien. Je veux juste être à la maison maintenant avec mes enfants. Ils sont à un âge très important. Ils sont encore jeunes et ils savent quand je pars plus qu’avant. Je avoir une tournée de presse, quelques avenants et morceaux, mais surtout juste être à la maison.

“Si vous revenez 10 ans en arrière et me demandez quel serait mon scénario de rêve, c’est en quelque sorte. Je peux maintenant m’asseoir, l’apprécier et l’apprécier, et arrêter de courir.”

Mots clés: Elsa Pataky, Chris Hemsworth

