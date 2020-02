2020-02-01 01:30:05

Priyanka Chopra Jonas ne peut pas cuisiner, car elle dit que même si elle aime la nourriture, elle ne peut préparer aucun de ses plats préférés elle-même.

L’actrice de 37 ans est peut-être une superstar à l’écran, mais elle est un cauchemar dans la cuisine, car elle a admis que ni son mari ni Nick Jonas ne sont particulièrement bons cuisiniers.

Elle a avoué: “Je suis une grande hôtesse et j’adore recevoir des gens. [But] ni Nick [Jonas] ou je suis les meilleurs cuisiniers.

“Je ne suis pas le meilleur de la cuisine. Mais je suis un admirateur de la nourriture et un connaisseur de la nourriture. Je crois que j’ai été mis sur cette terre pour apprécier la nourriture et c’est mon but – mais je ne suis tout simplement pas bon en cuisine et Je n’aime pas ça! ”

Les mauvaises compétences culinaires fonctionnent dans un côté de la famille de Priyanka, car elle a déclaré que, même si sa mère n’a jamais vraiment cuisiné à la maison, son père et son frère sont des chefs passionnés, son frère le faisant même de manière professionnelle.

Elle a ajouté à Us Weekly: “Mon frère est un chef! Il a en fait étudié et c’est un chef professionnel, mais je ne l’ai jamais pris!

“Ma maman ne cuisine pas non plus. De temps en temps, elle le faisait, mais ce n’était jamais quelqu’un qui aimait ça. Mon père et mon frère l’ont toujours fait.”

Priyanka a déjà parlé de ses faibles compétences culinaires lorsqu’elle s’est surnommée une “épouse terrible” parce qu’elle ne peut pas préparer de délicieux repas.

La star de ‘Quantico’ a dit: “Je ne peux pas cuisiner. Et je lui ai dit cela quand il a proposé. J’étais comme, ‘Écoutez, vous venez d’une bonne maison du sud, vous êtes habitué à ce que votre mère vous fasse une nourriture incroyable Tu n’épouses pas cette fille. Je ne peux pas cuisiner. Je peux faire des œufs, aussi sporadiquement, peut-être la nuit. ”

Heureusement pour Priyanka, la star de Jonas Brothers, âgée de 27 ans, ne se souciait pas de son manque d’expertise culinaire, car il a admis qu’il avait lui aussi du mal à l’heure des repas.

L’actrice de ‘Baywatch’ a expliqué: “Je suis une femme terrible, terrible dans ce sens, mais la chose la plus étonnante quand je lui ai dit:” Bébé, je ne peux pas cuisiner et j’espère que tu le sais “, a-t-il dit, “C’est bon bébé, moi non plus.” Mais vous n’entendez pas ça de la part des gars! Ils se disent généralement: “C’est bon, bébé.” Et il a dit: “Je ne peux pas non plus!”

