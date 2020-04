Adam Lambert est prêt à rencontrer un nouveau partenaire

2020-04-02 15:30:06

Adam Lambert est de nouveau prêt pour l’amour après s’être séparé de son petit ami Javi Costa Polo l’année dernière et avoir réalisé ce qu’il voulait d’un partenaire.

Adam Lambert est “dans le bon espace de tête” pour rencontrer un nouveau partenaire.

Le chanteur de “Roses” s’est séparé du mannequin espagnol Javi Costa Polo l’année dernière, mais il a admis qu’il était prêt à entamer une nouvelle relation, tout en suggérant qu’il estimait qu’il devait mettre fin aux choses entre eux parce que cela ne “marchait” pas .

En parlant des morceaux de son dernier album, ‘Velvet’, qui documente sa vie amoureuse et son amour-propre, il a déclaré au HuffPost US: “‘Superpower’ est toujours une sorte d’hymne pour moi. L’idée de prendre le contrôle et reprendre votre pouvoir. Je pense que sur le plan personnel, je me suis dirigé dans cette direction et professionnellement aussi.

“Cela incarne vraiment tout ce dont je parle en prenant les rênes. Mais aussi” Velvet “est une chanson vraiment ludique. J’ai l’impression que c’est mon côté romantique qui sort. C’est moi qui dis et qui veut quelque chose de beau et plein de la joie et la possibilité de le trouver et de le mettre dans le monde. Je veux dire que je suis actuellement célibataire en ce moment, mais je suis définitivement dans le bon espace de tête, donc c’est excitant. ”

Et Adam sent que son album documente sa «recherche et son expérience de l’amour» sous toutes ses formes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait dire l’espace de tête pour trouver un nouvel amant, il a poursuivi: “Oui, rencontrer quelqu’un de nouveau et en général dans la vie – les deux. C’est la chose à propos de l’album, c’est que je pense que dans l’ensemble c’est une exploration de l’amour.

“Il y a l’amour-propre, qui se reflète dans ‘Superpower’ et dans ‘Stranger You Are’ et ‘Ready to Run’ – avoir l’estime de soi pour apporter des changements et se sortir des choses si ce n’est pas bien. Et puis certains aiment ‘ Roses “et” Love Don’t “, qui sont comme,” OK, cela ne fonctionne pas. Ce n’est pas suffisant ”

“Mais pouvoir être suffisamment sûr de lui pour s’en rendre compte. Et puis il y a des chansons qui sont vraiment fabuleuses et amusantes, et ‘Velvet’ en fait partie. C’est une célébration. Mais c’est une question d’amour. Tout se résume à cela. sorte de recherche et d’expérience de l’amour sous différentes formes. ”

Selon la rumeur, Adam et Javi se sont d’abord vus après s’être assis ensemble aux Oscars 2019, mais ils se sont séparés à la fin de l’année dernière.

