Adam Lambert lance une association caritative LGBTQ +

Le réalisateur à succès de Ghost Town, Adam Lambert, a lancé sa propre organisation à but non lucratif, la Feel Something Foundation, pour soutenir les communautés LGBTQ + de tous âges et de tous horizons.

La chanteuse de 37 ans a fondé la Feel Something Foundation après avoir été inspirée à le faire après avoir entendu les histoires et avoir été témoin des difficultés auxquelles les personnes LGBTQ + continuent de faire face dans le monde entier.

En tant que membre de la communauté lui-même, Adam est déterminé à faire la différence avec son organisation à but non lucratif.

Le hitmaker de «Ghost Town» prévoit de travailler avec d’autres organisations caritatives qui se concentrent sur l’impact sur les communautés dans les domaines de l’éducation et des arts; Itinérance; Prévention du suicide et santé mentale pour l’aider à atteindre ses objectifs.

Avec l’aide de directeurs et de fonds publics, Adam espère autonomiser la communauté LGBTQ + en aidant d’autres organismes de bienfaisance à bâtir une fondation solide.

Adam – qui tourne avec Queen, en remplacement du défunt leader Freddie Mercury – vise également à abolir le terme “coming out” après avoir révélé précédemment qu’il avait publiquement partagé qu’il était gay comme “un acte de défi”.

Adam a décidé de parler de sa sexualité peu de temps après avoir joué dans «American Idol» car il a ressenti un véritable «pouvoir» en sortant, après que les médias l’aient publiquement dénoncé.

Il a déclaré à BBC News: “C’était stressant et déroutant. Je me disais:” Qu’est-ce que je suis censé faire? ” Avec le recul, je me rends compte qu’il y a du pouvoir à sortir.

“L’acte de déclarer publiquement votre sexualité, une fois que vous êtes une personnalité publique, est un acte de défi à certains égards, et c’est aussi une forme d’activisme.”

La Fondation Feel Something accueillera des contributions caritatives lors de sa première collecte de fonds au cours des prochaines semaines.

Adam organisera une vente aux enchères en ligne de certains de ses looks les plus mémorables, où les fans pourront enchérir pour avoir la chance de posséder l’une de ses tenues.

Pendant ce temps, le chanteur de «Superpower» rejoindra Queen pour le prochain concert-bénéfice australien des feux de brousse.

Le guitariste de Queen, Brian, a récemment confirmé que les hitmakers de «We Will Rock You» avaient été invités à jouer l’événement de style Live Aid.

Il a déclaré: “Bien sûr, nous allons là-bas très bientôt, nous l’examinons très attentivement.

“Nous avons été approchés pour faire un concert bénéfice, ou faire partie d’un concert bénéfice, un peu comme Live Aid, si vous voulez, pour essayer d’aider les victimes de l’incendie.

“Bien sûr, je suis très préoccupé par les animaux.

“Il y a 24 personnes qui sont mortes, ce qui est une tragédie en soi, mais un demi-milliard d’animaux est presque inconcevable.”

.