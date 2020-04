Adam Levine: Behati Prinsloo me ‘frapperait’ si je demandais un autre bébé

2020-04-04 02:30:05

Adam Levine dit que sa femme Behati Prinsloo “frapperait” [him] au visage “s’il a demandé un troisième bébé, alors que le couple a fini d’agrandir sa famille.

Le leader de Maroon 5 a démenti les récentes rumeurs selon lesquelles Behati attendait son troisième enfant – qui a commencé quand elle a posté une photo cryptique sur Instagram – et a déclaré que le mannequin s’opposait avec véhémence à l’ajout de leur couvée, car elle est parfaitement heureuse avec leurs deux filles – Dusty Rose , trois, et Gio Grace, deux.

S’adressant à Howard Stern lors de son émission SiriusXM, Adam, 41 ans, a déclaré: “Non, elle n’est pas actuellement enceinte. Je pense que si je lui demandais d’avoir un autre bébé maintenant, elle me donnerait un coup de poing au visage.”

Les rumeurs de la grossesse de Behati ont commencé le mois dernier lorsqu’elle a posté une photo floue et floue, ce que certains fans ont supposé être un gros plan d’un sonogramme.

Le mannequin de 31 ans a ensuite été contraint de se rendre en direct sur Instagram pour nier la spéculation, et a insisté sur le fait que l’image était juste quelque chose que sa fille aînée Dusty avait cassé et publiée par erreur.

Elle a expliqué: “Les gars. Ce n’est pas une échographie lol. Dusty a mis la main sur mon téléphone et a en quelque sorte posté cette photo dans ma photothèque, je pensais que c’était bizarre et cool et je l’ai laissée. Mais tout le monde me félicite maintenant pour ma 3ème grossesse – c’est un gros plan de mon pantalon de survêtement éclaboussé noir et blanc! (sic) ”

Pendant ce temps, Behati a précédemment déclaré qu’elle se sentait “renforcée” par sa progéniture.

À côté d’une photo d’elle portant les deux enfants, Behati a écrit: “Voici les nuits blanches, les mamelons qui saignent, les pleurs, les rires, le plus haut des sommets et le plus bas des bas et tout le reste, je ne changerai rien, être maman à Dusty et Gio me maintient fort, motivé et responsabilisé. Ceci est mon #sharestrong merci @kateupton pour avoir commencé ça. (sic) “

