Adam Neely a-t-il trompé Reza Farahan?

Les fans de Shahs of Sunset se sont vu promettre une saison 8 sauvage, et jusqu’à présent, le spectacle n’a pas déçu. Reza Farahan et MJ Javid semblent avoir complètement mis fin à leur amitié, et maintenant des rumeurs circulent selon lesquelles Adam Neely pourrait avoir trompé Farahan pendant son absence. Selon des rumeurs parmi les acteurs, Adam Neely avait des amis et a joué à un jeu de fête nu avec eux pendant que Reza Farahan était hors de la ville. Adam Neely a-t-il réellement trompé son amant Shahs of Sunset?

Les rumeurs sur Adam Neely

Reza Farahan et Adam Neely de Shahs of Sunset | Isabella Vosmikova / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Lors d’un récent épisode de Shahs of Sunset, Reza Farahan et Adam Neely ont organisé une pendaison de crémaillère. Malheureusement, Farahan a reçu plus que de simples invités cette nuit-là – il a également reçu des rumeurs.

Tout a commencé lorsque Shahs of Sunset, l’acteur de Destiney Rose, a entendu de son ami Ali Ashouri qu’Adam Neely devenait fringant alors que Reza Farahan était hors de la ville. Ashouri a affirmé que Neely lui avait envoyé des photos nues de Neely à un moment donné.

Il a montré à Rose les photos et lui a dit: «Je recevais tous ces messages texte d’Adam, au point de harceler sexuellement.»

Pendant la pendaison de crémaillère, Destiney Rose et Mike Shouhed ont décidé qu’ils devaient dire à Reza Farahan ce qu’ils avaient entendu. Mis à part les photos, Rose affirme que Neely jouait également Jenga nu avec d’autres hommes à la maison.

Lorsque Shouhed et Rose ont informé Farahan de ce qu’ils avaient entendu, il semblait calme et recueilli. Il les a remerciés d’être venus à lui et de lui avoir fait savoir, et leur a dit qu’ils devraient toujours venir à lui avec ces préoccupations et lui permettre de porter son jugement.

Reza Farahan explose à MJ Javid

Mercedes MJ Javid et Reza Farahan de Shahs of Sunset | Roy Rochlin / .

Reza Farahan devient de plus en plus confus à mesure qu’il avance. Il apprend que MJ Javid a apparemment partagé des rumeurs avec Ali Ashouri selon lesquelles sa relation avec Adam Neely était difficile récemment.

Il a appelé Javid, qui était dans l’USI postnatale, et lui a demandé: «Hé, Mers, avez-vous dit à Ali Ashouri de venir me confronter au sujet de harcèlement sexuel? Qu’Adam l’a harcelé sexuellement? Il m’a dit que vous lui avez dit que mon mari et moi n’avons pas de bonnes relations. Vous partagez avec une belette que je ne connais pas et que je ne fais pas confiance à ma relation? “

Farahan s’est également fâchée avec Shahs of Sunset Castmate Destiney Rose, en lui disant: “Vous parlez à quelqu’un qui dit maintenant que mon mari l’a harcelé? Il est un morceau de merde qui habite en bas qui crée des problèmes dans ma vie et dans mon mariage. Si tu veux être ami avec lui, c’est sur toi. Mais je ne vais pas baiser avec toi. C’est aussi simple que cela. “

Farahan dit plus tard aux caméras: «Rien de tout cela n’a de sens pour moi en ce moment. Mon mari me trompe-t-il et je suis le seul idiot dans la pièce qui ne sait pas ce qui se passe, et tous mes amis rient derrière mon dos? “

Le couple ‘Shahs of Sunset’ est-il toujours ensemble maintenant?

Golnesa GG Gharachedaghi, Mercedes MJ Javid, Adam Neely, Reza Farahan, Asa Soltan Rahmati, Mike Shouhed, Shervin Roohparva de Shahs of Sunset | Isabella Vosmikova / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bien qu’il ne soit pas clair quelle est la vérité derrière ce drame de Shahs of Sunset avec MJ Javid, Reza Farahan et Adam Neely, le couple est peut-être toujours ensemble maintenant.

Les deux avaient déjà fait allusion à des considérations de divorce possibles, mais Reza Farahan a affirmé que depuis lors, leur communication s’était améliorée. Lors des retrouvailles de la saison 7, Reza Farahan a expliqué: “Il ne se sentait pas apprécié, et j’étais tellement concentré sur moi-même et sur le travail que j’ai oublié que j’ai un mari et qu’il a également besoin d’attention.”

Cependant, il reste à voir comment le drame de Shahs of Sunset Season 8 affecte leur relation.