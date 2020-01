Adam Sandler remercie Jennifer Aniston pour l’hommage aux SAG Awards

2020-01-20 11:30:05

Adam Sandler a remercié Jennifer Aniston de lui avoir rendu hommage lors de son discours d’acceptation des SAG Awards.

L’ancienne star de “ Friends ” a remporté le rôle de la meilleure actrice dans une série dramatique pour sa performance dans “ The Morning Show ” lors de la cérémonie de dimanche (19.01.20) à Los Angeles, et elle a décidé de faire une mention spéciale de son “ Just Go With It ‘et’ Murder Mystery ‘co-star après qu’il n’a pas reçu un signe de tête pour son dernier film,’ Uncut Gems ‘.

La star de 50 ans a jailli sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles: “Votre performance est extraordinaire et votre magie est réelle.

“J’adore, mon pote.”

L’acteur de 53 ans a ensuite consulté Twitter pour remercier Jennifer et la féliciter pour sa victoire.

Il a réagi: “Félicitations à la grande Jen Aniston pour son prix SAG et sa juste être la meilleure.”

La star de ‘Il n’est tout simplement pas que vous’ admet qu’elle “ne s’attendait pas” à triompher devant les stars de ‘The Crown’ Helena Bonham Carter et Olivia Colman, Jodie Comer (‘Killing Eve’) et Elisabeth Moss (‘The Handmaid’s Tale’ ).

Elle a dit à E! News après: “Je tremble juste. Je ne m’attendais pas à ça. Je suis très excité.”

Et la star de ‘Marley & Me’ a plaisanté sur les avantages de gagner grâce à la statuette d’acteur de poids.

Elle a plaisanté: “Et maintenant, je fais un très bon entraînement!”

L’ancienne star de ‘Friends’ a l’impression d’avoir trouvé un “pas créatif” qui lui a donné une toute nouvelle perspective sur sa carrière.

S’exprimant dans les coulisses du Shrine Auditorium de Los Angeles, elle a déclaré: “Je sens vraiment honnêtement que je suis juste en train de me lancer dans une foulée créative. Je viens de découvrir un amour de cela d’une manière nouvelle que je ne savais pas que j’avais auparavant. J’ai donc des yeux presque nouveaux que je vois ce que je fais en tant qu’acteur. ”

Jennifer se sent “tellement honorée” de travailler sur un spectacle qui semble si pertinent dans le sillage du mouvement #MeToo.

Elle a déclaré: “Je me sens tellement honorée de faire partie d’une émission qui commence la conversation et le dialogue sur une question qui affecte chacun de nous à travers le monde.

“Cela a vraiment été une expérience extraordinaire à explorer et aussi une tâche très délicate à entreprendre.”

Mais alors qu’elle a apprécié le rôle dramatique, Jennifer souhaite s’inscrire pour plus de comédies.

Elle a admis: “Je suis prête à rire.”

