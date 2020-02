Adele est-elle célibataire?

La chanteuse anglaise Adele a capté l’attention du monde avec sa voix flamboyante et ses ballades mélancoliques. Elle est devenue célèbre avec des chansons comme «Hello» et «Set Fire to the Rain», et s’est démarquée de la foule en raison de son style classique et de sa beauté saisissante.

Adele a réussi à garder sa vie privée loin des projecteurs, cependant, à la lumière de son récent divorce avec son partenaire de longue date, de nombreux fans ont découvert un intérêt renouvelé pour les inclinations romantiques de la nouvelle chanteuse svelte.

Qui était marié à Adele?

Adele | Graham Denholm / .

Début 2012, Adele a confirmé qu’elle sortait avec un homme d’affaires du nom de Simon Konecki. Konecki est une présence relativement privée qui a participé à de nombreuses entreprises différentes et qui était auparavant mariée à une styliste nommée Clary Fisher.

Adele a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de parler davantage de sa relation et a refusé de fournir de nombreux détails sur la façon dont elle et Konecki se sont rencontrées pour la première fois ou sur la façon dont leur relation a progressé.

En juin 2012, Adele a révélé qu’elle était enceinte de l’enfant de Konecki. Elle a accouché en octobre de la même année. Adele a prouvé qu’elle est déterminée à garder son enfant à l’abri des regards indiscrets des médias et ne publie pas de photos de lui.

Pendant les prochaines années, Adele et Konecki ont maintenu leur relation en privé – cependant, au début de 2017, après avoir été repérée portant des alliances, Adele a confirmé qu’elle et Konecki s’étaient mariés. Malheureusement, leur bonheur conjugal n’a pas duré, et en avril 2019, ils se sont séparés, Adele ayant demandé le divorce en septembre.

Fidèle à sa forme, Adele n’a pas commenté les raisons de leur séparation, laissant les fans spéculer sur la mauvaise relation apparemment heureuse.

Adele sort avec Harry Styles?

Bien qu’Adele soit sur le point de faire un énorme retour dans le monde de la musique, elle se concentre également sur le plaisir après le split. Récemment, Adele a été aperçue en train de gambader sur une plage avec l’artiste James Corden et son collègue chanteur Harry Styles.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Adele et Styles sont des rendez-vous discrets, mais aucun d’eux n’a parlé publiquement de ce petit potin intéressant.

Styles et Adele ont été repérés plusieurs fois ensemble au cours de leur récent voyage à la plage, mais il semble qu’au lieu de romance, ils pourraient se concentrer sur une collaboration d’un type différent. Il est tout à fait possible que Styles et Adele travaillent sur une sorte de projet musical secret. Après tout, Styles a jailli sur Adele dans le passé, la qualifiant d ‘«incroyable».

Avec la récente résurgence d’Adele, elle est probablement très intéressée à travailler avec d’autres grands artistes de l’industrie.

Adele vit sa meilleure vie

Même si Adele ne sort pas avec Harry Styles, il y a un autre gentleman de l’industrie musicale auquel Adele pourrait être connecté. Jonathan Hay est un publiciste américain qui a travaillé avec une grande variété de musiciens populaires, dont Whitney Houston et Ice Cube.

Hay est également un musicien à part entière et a un profond penchant pour la musique jazz. Des rumeurs ont commencé que Hay pourrait sortir avec Adele quand il a donné une interview où il a révélé avoir rencontré “l’amour de sa vie” récemment et qu’elle avait un fort accent britannique.

Adele est certainement connue pour son accent, et bien que Hays n’ait pas commenté davantage sa romance, beaucoup ont émis l’hypothèse que Hays et Adele pourraient mener une histoire d’amour discrète.

Peu importe avec qui elle sortira ou non, il est clair qu’Adele est déterminée à vivre sa vie selon ses propres termes et ne se soucie pas de la spéculation oiseuse des médias.