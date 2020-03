Adele était tellement inspirée par Beyoncé qu’elle a aidé son anxiété

Adele est une chanteuse de renommée internationale connue pour avoir joué des singles comme «Rolling in the Deep», «Someone Like You» et «Hello». Grâce à son succès, Adele a pu faire des tournées dans le monde entier et se produire en direct pour de nombreux fans.

Cependant, malgré le fait qu’Adele semble être une artiste très confiante sur scène, la vérité est que la star lutte également contre les crises d’angoisse. En fait, elle a partagé que la pensée de chanter devant des gens pouvait provoquer pour elle toutes sortes de pensées anxieuses. Heureusement, elle a appris à gérer cela avec Beyoncé.

Adele obtient une très mauvaise crise de peur et d’anxiété

Adele et Beyoncé | Lester Cohen / WireImage / .

Il est normal que les artistes se sentent nerveux avant de monter sur scène, et Adele n’est pas différent. Cependant, pour la plupart des gens, ces nerfs se calment souvent après être montés sur scène. Pourtant, Adele a révélé qu’elle s’inquiétait toujours même lorsqu’elle se produisait.

«J’ai des crises d’angoisse, une panique constante sur scène, mon cœur a l’impression que ça va exploser parce que je n’ai jamais l’impression de livrer, jamais», a-t-elle dit un jour.

Sa peur de la scène a laissé à Adele des histoires sur quelques événements qui se sont produits pendant sa tournée. Elle a déclaré à Rolling Stone: «Un spectacle à Amsterdam, j’étais tellement nerveuse que je me suis échappée de la sortie de secours. J’ai vomi plusieurs fois. Une fois à Bruxelles, j’ai vomi par projectile sur quelqu’un. »

Adele canalise son Beyoncé intérieure pour combattre l’anxiété

Au fil du temps, cependant, Adele a appris quelques trucs et astuces pour gérer sa peur de la scène. Par exemple, elle a partagé avec Rolling Stone qu’elle essaye de se dire que tout ira bien parce que “rien ne s’est jamais horriblement mal passé”. De plus, elle parle aussi beaucoup et fait des blagues pour garder l’ambiance lumineuse.

L’une des plus grandes choses qu’Adele fait est de canaliser son alter ego, Sasha Carter – une combinaison de l’alter ego de Beyoncé, Sasha Fierce, et de la chanteuse June Carter. Elle a trouvé cela après avoir rencontré la reine Bey elle-même, qui a complimenté Adele sur sa voix. Après leur interaction, Adele s’est retrouvée à pleurer sur un balcon, mais elle s’est rapidement demandée: “Que ferait Sasha Fierce?” C’est alors que Sasha Carter est née. “

Cela lui a permis de s’attaquer à une énorme tournée mondiale en 2016 et 2017 avec plusieurs spectacles à guichets fermés. Elle l’a appelé le «plus grand accomplissement de ma carrière».

Adele pourrait ne plus tourner

Bien qu’Adèle ait trouvé des moyens de réduire son anxiété, être sur scène est toujours un gros problème pour elle. Cela a conduit Adele à admettre que les tournées n’étaient pas vraiment pour elle, et ne jouaient pas non plus dans des festivals.

Lors d’une des dernières représentations de sa dernière tournée, Adele a déclaré au public: «La tournée n’est pas quelque chose dans laquelle je suis bon. Les applaudissements me font me sentir un peu vulnérable. Je ne sais pas si je reviendrai jamais en tournée. La seule raison pour laquelle j’ai fait une tournée, c’est vous. Je ne sais pas si les tournées sont mon sac. “

Qu’a fait Adele jusqu’à présent?

Adele n’a publié aucune nouvelle musique depuis 2016, il faudra donc un certain temps avant que les fans puissent la voir jouer à nouveau n’importe où.

En tout cas, elle travaille sur un nouvel album depuis 2018. Le disque aurait le titre 30. Quand elle a eu 31 ans l’année dernière, la chanteuse a déclaré: «30 m’a tellement essayé mais je le possède et j’essaie mon plus difficile à me pencher sur tout cela. “

Plus tôt cette année, Adele s’est produite lors de la fête de mariage d’un ami et a annoncé que son prochain album sortirait en septembre 2020.

Dans l’intervalle, Adele est également la mère d’un garçon de 8 ans, qu’elle a eu avec son ex-mari, Simon Konecki.