Adele Rare Performance au mariage de son meilleur ami – Vidéo

Peux-tu imaginer Adele être votre meilleur ami? Pouvez-vous l’imaginer chanter à votre mariage?

Nous ne pouvons pas non plus, mais telle est la réalité pour la copine de longue date de la chanteuse anglaise, Laura Dockrill, qui a épousé Hugo White de The Maccabees fame au Mason’s Arms pub à Londres samedi.

Avons-nous mentionné qu’Adele a également officié la cérémonie?

Malheureusement pour nous, les amateurs de mariage n’ont pas documenté les belles paroles qu’elle a sûrement prononcées, mais ils l’ont capturée dans des tubes comme “Rolling in the Deep”, “Young Hearts Run Free” de Candi Staton et le début de Beyonce “Crazy In Love”, dont la toute première note a plongé la chanteuse et la mariée dans une frénésie absolue sur scène.

Nous trouvons réconfortant de savoir que Bey a un effet sur tout le monde.

Adele et Dockrill, auteur et illustratrice, ont grandi ensemble. La chanteuse a même dédié sa chanson, “My Same”, à son amie proche.

Pour le grand jour, la mariée portait une robe à fleurs longue et fluide, tandis qu’Adele portait un col roulé à manches courtes blanc avec une jupe longue à motifs. Les deux dames avaient les cheveux tirés en queue de cheval.

La performance de mariage d’Adele était rare à voir étant donné qu’elle est généralement assez privée et est restée relativement sous le feu des projecteurs depuis le dépôt de la demande de divorce de Simon Konecki en septembre 2019. La dernière fois qu’elle a donné un concert complet était en 2017 au stade de Wembley à Londres.

Cependant, nous avons vu des aperçus de la superstar ici et là. En mars de l’année dernière, elle a été aperçue dans un bar gay de New York avec un ami Jennifer Lawrence. Elle a ensuite fait la une des journaux après ses débuts silhouette plus mince quand elle est apparue à Drake’s fête d’anniversaire en octobre. “J’avais l’habitude de pleurer mais maintenant je transpire #gingermckenna”, a-t-elle alors légendé une photo de l’événement sur sa page Instagram. Elle a également été stupéfaite sur une photo de fête de Noël en décembre.

Le mois dernier, nous l’avons vue en vacances dans les Caraïbes avec Harry Styles et James Corden, avant de se présenter à une soirée après les Oscars le week-end dernier.

