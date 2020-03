2020-03-14 20:30:06

Adele sonne “mieux que jamais”, selon son collaborateur Ryan Tedder.

Le hitmaker “ Someone Like You ” collabore actuellement avec l’auteur-compositeur et la star de One Republic Ryan Tedder sur sa nouvelle musique et même s’il ne voulait pas en dire trop, il pense qu’il y a beaucoup de raisons d’être excité.

S’adressant au journal The Sun: “Je reste complètement maman sur la nouvelle Adele. Je dirai juste qu’elle sonne mieux que jamais.”

Pendant ce temps, une source a précédemment affirmé qu’Adele se sentait “vivante” après sa séparation de Simon Konecki et qu’elle était prête à sortir de nouvelles musiques.

Une source a déclaré: “Elle se prépare définitivement mentalement et physiquement à promouvoir la nouvelle musique. Il semble que cela se produira plus tard cette année. Elle parle de l’année dernière comme une année très difficile, et elle a dit dans le passé que créer de la nouvelle musique était presque comme une thérapie. Vous pouvez dire qu’elle est prête à partager avec ses fans. Elle est tellement occupée, mais sa vie est plus complète qu’auparavant. Elle est très épanouie en tant qu’artiste. La nouvelle musique est toujours un gros problème pour elle, et elle se sent vivante et heureuse. ”

Alors qu’un autre initié a affirmé qu’Adèle écrira une piste optimiste sur son divorce.

Ils ont dit: “La chanson est optimiste et parle de la relation d’Adèle avec son ex-mari Simon. Mais elle est optimiste, reflétant les bons moments et d’apprendre à passer à autre chose et à créer de nouveaux souvenirs par vous-même.

“Cela a été cathartique pour elle de mettre ses sentiments dans sa musique. Les fans peuvent s’attendre à entendre des détails personnels sur son album. Tout va bien, la chanson devrait sortir en novembre mais elle travaille toujours sur tout.”

Mots clés: Adele, Ryan Tedder, Simon Konecki

.