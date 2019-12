Adele tue à la fête de vacances, pose avec le Grinch

Bonjour, Père Noël! Adele devient dans l'esprit de Noël.

Dans une rare publication sur Instagram, la chanteuse de 31 ans a partagé de magnifiques photos d'elle lors d'une fête de vacances. Dans les photos en noir et blanc, publiées lundi, Adele était magnifique dans une robe en satin moulante alors qu'elle posait avec le Père Noël et le Grinch.

La chanteuse "Someone Like You" a terminé le look avec des boucles volumineuses et une lèvre rouge audacieuse.

"Nous avons tous les deux essayé de gâcher Noël mais nos cœurs ont grandi!" Adele a légendé le post. "Merci d'être venu à ma fête et de nous faire sentir comme des enfants Grinch erryJoyeux Noël et bonnes fêtes tout le monde x"

Les fans n'ont pas hésité à faire des compliments à Adele pour ses beaux articles de vacances.

"Yasssss, Adele! Tu ferais mieux d'être INTIGNÉ pour ce Noël!" un fan a écrit et un autre a ajouté: "Le seul cadeau de Noël dont j'ai besoin! 💕"

"HO. HO. HOLY S – T‼ ️‼ ️‼ ️", a lancé un utilisateur. Un autre fan a commenté: "VOUS REGARDEZ INCROYABLEMENT PARTIR DE LA REINE."

Le poste d'Adele arrive deux mois après son départ pour Drake's anniversaire en octobre, son première grande apparition depuis le dépôt de la demande de divorce d'avec son ex-mari Simon Konecki en septembre.

Les deux a annoncé sa scission en avril et Adele a gardé un profil bas dans le temps depuis, ne sortant que pour Jennifer Lawrence mariage début octobre.

Selon GENS, Adele se concentre sur sa condition physique depuis sa séparation, embauche un entraîneur privé et suit des cours de Pilates.

"Pour elle, il ne s'agit pas de perdre du poids", a expliqué une source à la publication. "Elle veut rester en bonne santé pour le bien de son fils, et même s'il lui a été difficile de garder une nouvelle routine d'entraînement, elle s'en tient à cela."

Adele et Konecki partagent le fils de 2 ans, Simon.

