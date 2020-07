Adele «verse son cœur et son âme» dans son nouveau record

2020-07-05 07:30:06

La star de Grammy, Adele, « verse son cœur et son âme » dans son nouvel album, selon un initié.

La star de 32 ans – qui a Angelo, sept ans, avec son ex-mari Simon Konecki – s’est associée à certains des plus grands noms de l’industrie musicale, tels que Raphael Saadiq et John Legend, alors qu’elle s’apprête à sortir sa longue – suivi attendu du «25» de 2015.

Une source a déclaré au journal The Sun dimanche: « Adele investit son cœur et son âme dans ce dossier, y compris comment elle se sent après le divorce.

« Elle est fan de Raphaël depuis son adolescence et aime son catalogue de dos. Elle veut que son prochain album soit plein d’âme, avec un son plus éclectique. »

Un initié a précédemment affirmé qu’Adele se sentait « vivante » après sa séparation de Simon et qu’elle était enthousiasmée par la perspective de sortir de nouvelles musiques.

La star primée et Simon, 46 ans, ont mis fin à leur mariage l’année dernière, mais Adele a trouvé que le processus de création de nouvelle musique était « presque comme une thérapie ».

La source a déclaré: « Elle se prépare définitivement mentalement et physiquement à promouvoir la nouvelle musique. Il semble que cela se produira plus tard cette année. Elle parle de l’année dernière comme une année très difficile, et elle a dit dans le passé que créer de la nouvelle musique était presque comme une thérapie.

« Vous pouvez dire qu’elle est prête à partager avec ses fans. Elle est tellement occupée, mais sa vie est plus complète qu’auparavant. Elle est très épanouie en tant qu’artiste. La nouvelle musique est toujours un gros problème pour elle, et elle se sent vivante et heureuse. »

Adele avait initialement l’intention de sortir son nouvel album en septembre, mais son manager Jonathan Dickins a récemment confirmé qu’il avait été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a dit: « Il ne vient pas en septembre, il sera prêt quand il sera prêt.

« Nous sommes tous dans le même bateau, vous faites des trucs et puis tout d’un coup, le monde s’arrête.

«Ça viendra quand ce sera prêt. Je ne peux pas encore fixer de date. Nous avons de la musique, mais nous travaillons toujours.

Mots clés: Adele, John Legend, Simon Konecki

