Adorable Tweet d’Ann Curry à propos du diagnostic du coronavirus de Tom Hanks

On peut toujours compter sur Ann Curry pour apporter raison et réflexion à tout dialogue ou discussion.

Avec le coronavirus (COVID-19) occupant tous les niveaux de pensée possibles sur les médias sociaux, la télévision et la presse écrite, la femme de 63 ans a profité de l’occasion pour apporter des informations solides et rassurer ses disciples.

Ann Curry | Mike Coppola / . pour Tribeca Film Festival

Le journaliste, après avoir entendu le diagnostic positif de Tom Hanks et de sa femme, Rita Wilson, lui a offert deux cents sur la façon dont cela avait changé la situation des coronavirus.

Nouvelles choquantes de Tom Hanks

Hanks a annoncé cette semaine, peu de temps après le discours du président américain Donald Trump du bureau ovale à la nation sur l’épidémie de coronavirus, que lui et sa femme, Rita Wilson, avaient été diagnostiqués avec la maladie.

La volonté de la star de Cast Away de faire connaître sa situation au monde a touché des millions de personnes. De nombreux fans ont été émus d’apprendre que cet acteur, qui tant de vénération, de confiance et d’amour, avait été écœuré.

«Bonjour, les amis», a-t-il écrit sur ses comptes Instagram et Twitter, «@ritawilson et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. »

Son message rassurant a permis aux fans de se sentir mieux dans la situation globale et d’espérer que tout diagnostic à l’avenir se porterait aussi bien que lui et sa femme semblaient l’être.

“Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx! “

Le tweet de Curry sur Hanks

Curry a tweeté la réponse parfaite aux nouvelles de Hanks peu de temps après son post, en disant: «D’accord, maintenant nous avons tous quelqu’un que nous aimons diagnostiqué avec #coronavirus. Envoyez un peu d’amour à Tom Hanks et à sa femme Rita. »

L’ancienne ancre Today a exprimé ce que tant de personnes ressentaient. Que, jusque-là, s’ils ne connaissaient pas quelqu’un qui avait été touché par le nouveau coronavirus, le diagnostic de l’acteur bien connu et de sa femme est rentré chez lui. La divulgation de Hanks a fait comprendre au monde que cela pouvait arriver à n’importe qui.

Réactions d’autres célébrités aux nouvelles de Hanks

De nombreuses autres célébrités ont réagi à la révélation de Hanks. Angie Harmon, a répondu à son tweet, en disant «Noooo !! Améliorez-vous bientôt et voyagez en toute sécurité. »

Tweetant ses meilleurs vœux, Ellen DeGeneres a déclaré: “Je vous souhaite à tous les deux un prompt rétablissement et vous envoie beaucoup d’amour.”

Le tweet de Julia Louis-Dreyfus était “Aime et guéris bientôt et rentre bientôt chez toi.”

La co-star de Toy Story de Hanks, Tim Allen, a répondu avec humour: «Woody, j’aurais dû vous obliger à porter mes combinaisons spatiales! Vous et Rita vous reposez et vous vous rétablissez! »

