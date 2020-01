Adrianne Curry célèbre le retrait de l’implant mammaire: «Je suis enfin 100% naturelle!

“Je viens de faire nettoyer la mère du CHERNOBYL des implants en silicone de ma putain de cavité thoracique”, s’est exclamée Adrianne Curry après avoir retiré ses implants, “ils sont un peu pires à porter avec les points de suture et autres joyeusetés, mais je suis enfin 100% naturel! Rien n’est faux. Pas de filtre Instagram stupide, pas de chair photoshoppée, pas de silicone et je n’ai jamais utilisé de botox ou de charges. ” L’ancienne ANTM a déclaré que son mari trouve ses nouveaux seins – “complets avec des points de suture et du sang suintant occasionnellement” – encore “plus attrayants” que ses faux.