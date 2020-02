Adrienne Bailon a trompé un ex, mais pense que les tricheurs peuvent se réformer

Adrienne Bailon n’est pas d’accord avec le vieil adage: “Une fois un tricheur, toujours un tricheur.”

Lors d’une conversation sur “Real Housewives of Atlanta” étoile Cynthia Bailey et son fiancé sportif Mike Hill, qui a admis avoir trompé ses deux ex-femmes, lui a dit Adrienne “Le vrai” coanimatrice, elle se sent confiante de dire par expérience qu’une personne qui a triché dans le passé peut se réformer.

“J’ai absolument triché dans une relation passée avec mon premier petit ami, avec qui j’étais depuis 10 ans”, a-t-elle déclaré, précisant qu’elle ne faisait pas référence à Rob Kardashian, qu’elle a fréquenté de 2007 à 2009.

“Mon premier petit ami n’était pas quand j’avais 3 ans. J’avais déjà 20 ans. Je savais ce que je faisais”, a-t-elle expliqué. “J’étais au courant de la décision que je prenais, et c’est ainsi que je la conçois. Chaque jour, vous choisissez de prendre des décisions, et vous pouvez également choisir de ne plus prendre ces mêmes décisions.”

“Je crois absolument qu’un tricheur peut changer parce que je crois que j’ai changé”, a-t-elle ajouté, notant qu’elle a “le droit d’évoluer”. Cependant, dans cette relation particulière, dans laquelle elle était de 15 à 25 ans, Bailon a dit qu’elle était “imprudente”.

“Je voulais voir ce qu’il y avait là-bas, les gens!” elle a défendu.

Tamera Mowry-Housley a posé un point intéressant: “Il y a une différence entre quelqu’un qui triche et quelqu’un qui fait un style de vie en trichant”, alors que Jeannie Mai ont noté que certaines personnes vivent avec des dépendances sexuelles réelles.

Mais Bailon pense qu’il y a toujours un choix à faire. “Vous avez le droit d’aller chercher de l’aide pour vous réparer”, a-t-elle déclaré, ajoutant que quelle que soit la raison pour laquelle vous trichez, “c’est toujours une décision que vous prenez.”

Loni Love, qui connaît personnellement Mike Hill, a expliqué qu’il avait tout écrit sur ses indiscrétions passées et comment il avait grandi et changé par rapport à elles dans ses mémoires.

“Je pense que vous pouvez changer, surtout en vieillissant”, a-t-elle dit, ajoutant qu’il “s’est marié quand il était jeune, puis il a réessayé. Vous savez, il continue d’essayer et il pense qu’il peut faire les choses correctement. Et Je pense que cette fois, il croit qu’il a raison. Et j’espère juste le meilleur pour eux. “

