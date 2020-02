Agir a aidé Emily Blunt à surmonter un problème d’élocution

Emily Blunt, l’actrice britannique juste assez douce pour jouer le Mary Poppins repensé, est non seulement un délice à l’écran mais aussi hors écran. Malgré son succès fulgurant après son rôle de premier plan dans The Devil Wears Prada, elle n’a pas cessé de se soucier profondément d’un problème qui lui tient à cœur: le bégaiement.

Emily Blunt est active avec l’American Institute for Stuttering

Emily Blunt | Pascal Le Segretain / WireImage

L’Institut américain pour le bégaiement (AIS) a été fondé en 1998 et vise à fournir «une thérapie de bégaiement efficace pour tous les âges». AIS organise son gala-bénéfice annuel depuis 2007.

Blunt assiste régulièrement au gala et a organisé plusieurs fois. En 2009, Blunt a reçu le prix Freeing Voices, Changing Lives, une distinction partagée par plusieurs autres, dont les acteurs Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

Dans une pièce récente de Marie Claire, Blunt a été interviewé par un ami très spécial: Sammy Blatstein, un garçon de 11 ans avec un bégaiement. Blatstein est le fils de l’ancienne rédactrice en chef du magazine, Anne Fulenwider, qui a amené Blatstein à AIS de temps en temps.

Ce qui a suivi dans l’interview a été une conversation douce et honnête entre deux autres bègues qui fait fondre votre cœur.

Emily Blunt partage des histoires de son enfance avec un bégaiement

Blunt a commencé à bégayer à six ou sept ans, mais a dit qu’elle se sentait vraiment ancrée à l’âge de 11 ou 12 ans. Elle détestait être appelée en classe ou devoir appeler la maison d’un ami.

Elle a partagé avec Blatstein qu’elle avait voulu partager ses poèmes en classe mais savait qu’elle ne pouvait pas. Blatstein a tout de suite demandé si Blunt avait encore un bégaiement, ce à quoi elle a répondu: “Une fois un bègue, je me sens, toujours un bègue.”

Lorsqu’elle avait environ 12 ans, l’un de ses professeurs, M. McHale, l’a encouragée à jouer à l’école. Elle a d’abord refusé et il a fait remarquer que lorsqu’elle fait des accents ou des voix idiotes, elle ne bégaie pas.

Avec cette poussée, elle l’a essayé et a utilisé, comme elle le dit, un accent «vraiment mauvais» du nord de l’Angleterre. Ce fut un moment d’ampoule pour elle.

«Soudain, j’ai eu une maîtrise. À certains égards, vous retirer de vous-même était libératoire. Je suis d’accord et j’ai parlé de façon parfaitement fluide », a-t-elle déclaré.

Ne pas bégayer pendant la performance l’a aidée à réaliser que c’était un problème qu’elle pouvait surmonter, mais cela n’a pas encore scellé l’accord pour son amour de la comédie.

Emily Blunt n’avait pas prévu de continuer à jouer

À l’âge de 16 ans, Blunt a commencé à fréquenter un pensionnat pendant les jours d’école et à rentrer à la maison le week-end. Pendant son séjour là-bas, elle a participé à une pièce de théâtre qui s’est poursuivie au Edinburgh Festival Fringe. Un enseignant qui jouait également dans l’émission était tellement impressionné par elle, qu’il a appelé un ami qui était un agent pour la surveiller.

Blunt avait initialement prévu d’étudier l’espagnol et finalement de travailler pour l’ONU. Tout comme avec les accents, elle n’a pas bégayé dans d’autres langues. Puisque jouer n’était pas son objectif à l’époque, quand elle a commencé à passer des auditions avec son agent, son détachement lui a donné un petit avantage sur la compétition d’une manière étrange.

Elle a expliqué: «J’avais une attitude très décontractée à ce sujet, et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. C’est une sorte d’entreprise dévorante d’esprit. J’ai aimé auditionner parce que je n’avais aucune pression; Je n’avais pas besoin de gagner. “

Cet intérêt décontracté initial s’est développé en elle «tombant follement amoureuse» du théâtre.

Qu’est-ce qu’Emily Blunt veut que les gens sachent sur les bègues?

Une partie du travail de Blunt avec AIS va au-delà de l’aide à ceux qui veulent de l’orthophonie et de l’éducation de la population générale. Elle souhaite sensibiliser aux véritables causes du bégaiement et lutter contre les stéréotypes négatifs concernant les personnes bègues.

Blunt résume succinctement les causes du bégaiement: «Ce n’est pas psychologique. Ce n’est pas que vous êtes nerveux, ce n’est pas que vous n’êtes pas en sécurité, ce n’est pas que vous ne pouvez pas lire, ce n’est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez dire. C’est neurologique, c’est génétique, c’est biologique. Ce n’est pas de ta faute.”