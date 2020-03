Ahsoka fait son retour tant attendu sur «The Clone Wars», épisode 5 – Critique

C’est enfin là! Le jour est venu où Ahsoka Tano est de retour sur nos écrans dans la saison 7 de The Clone Wars. Ahsoka, une personne âgée, revient dans Star Wars Rebels, qui se déroule environ 15 ans après avoir quitté l’Ordre Jedi. Mais nous n’avons jamais eu cette fin définitive de son voyage dans Clone Wars ni vu ce qu’elle a fait après son départ. Le roman Ahsoka de E.K. Johnston donne aux fans un aperçu de sa vie plus proche de Revenge of the Sith et confirme qu’Ashoka a combattu dans le siège de Mandalore. Mais la plupart de ce livre a lieu un an plus tard.

Maintenant, les téléspectateurs peuvent voir quel rôle Ahsoka a joué dans les derniers moments de la guerre, et ce premier épisode de son arc établit où elle est et ce qui la ramène dans la guerre. [Spoiler alert: Spoilers ahead for The Clone Wars, Season 7, Episode 5, “Gone With a Trace”.]

Ahsoka Tano dans le monde souterrain de Coruscant, épisode 5, saison 7, de «The Clone Wars» | Disney +

Ahsoka traverse une période difficile, mais trouve des amis chanceux

Comme toujours, cette animation de la saison 7 est magnifique. Et oui, Coruscant est une planète industrielle, parfois sale, surtout lorsque vous atteignez les niveaux inférieurs. Cependant, c’est magnifique avec cette nouvelle animation réaliste et approfondie. Bien qu’elle soit toujours cette ville terne, elle semble avoir une nouvelle vie dans cet épisode.

Nous attrapons Ahsoka sur un vélo plus rapide, déjà avec une nouvelle tenue de combinaison pour se fondre un peu plus, et ses montrals sont déjà plus longs. Son apparence, bien que différente par souci de nouvelle animation, est un peu plus mature même si cela ne fait pas plus d’un an qu’elle a quitté l’Ordre Jedi. Mais c’est un bon moyen de montrer que le temps a passé.

Juste sa chance, le vélo tombe en panne et elle tombe à travers le gouffre, de plus en plus loin dans le monde souterrain de Coruscant. Même si elle se retrouve sur la piste d’atterrissage de Trace, son nouvel ami coriace est en fait assez utile.

Elle défend toujours les Jedi, mais Ahsoka voit davantage ce que les étrangers pensent de l’Ordre

Ce n’est en aucun cas un épisode de remplissage, mais pour établir la nouvelle indépendance d’Ahsoka, ce premier épisode avait beaucoup plus d’environnement et de nouvelles relations avec Ahsoka. Bien qu’il aurait été génial de plonger juste dans ses problèmes sous-jacents en quittant l’Ordre ou de la réunir immédiatement avec des visages bien-aimés, ce genre d’exposition devait avoir lieu.

Trace, Rafa et Ahsoka sur le front de la “laverie automatique” de Martez dans “The Clone Wars” | Disney +

Et ce n’est pas ennuyeux du tout. Il y a pas mal d’action et même une poursuite de droïdes comme de bons vieux temps. Sans oublier, la dynamique entre Rafa et Trace est très intéressante. Bien que Rafa ne soit pas méchante ou vorace, elle est un peu plus impitoyable et prête à faire face aux criminels, même si cela signifie que d’autres se blessent. Cela ne correspond pas à la morale d’Ahsoka, même si elle n’est plus Jedi.

En parlant de cela, Ahsoka a une vision très directe du Jedi de Trace, qui est à l’extérieur de Clone Wars et du système de la République. Même si elle vit à Coruscant, la capitale de la République, Trace et beaucoup de ceux qui vivent dans les Enfers ne se sentent pas vraiment comme une partie de ladite République. Et ses vues sur les Jedi sont communes, comme nous l’avons vu dans l’arc final de la saison 5 d’Ahsoka.

Malgré les difficultés d’Ahsoka avec les Jedi, elle vient toujours à leur défense lorsque Trace a déclaré qu’ils avaient déclenché la guerre et avaient surveillé le peuple. Elle a vraiment l’air le cœur brisé, mais elle ne peut pas trop discuter, sans révéler sa véritable origine. Mais quelque chose me dit que les difficultés et les rêves de Trace de quitter Coruscant affecteront davantage la position d’Ahsoka sur les Jedi.

En fin de compte, vous pouvez retirer la fille du Jedi, mais vous ne pouvez pas retirer le Jedi de la fille

Ahsoka a été trahi par les Jedi. Ils étaient la seule vie qu’elle ait jamais connue et elle avait tout abandonné pour être Jedi. Elle a travaillé dur pour devenir l’un des meilleurs combattants et commandants de la guerre des clones et a tout risqué. Elle était attachée à l’Ordre et à son maître, mais s’assurait toujours de garder à l’esprit ses émotions et d’essayer d’être le meilleur Jedi qu’elle pouvait être.

Donc, ce coup de couteau dans le dos du Conseil, qui a choisi de l’interdire de l’Ordre sans vraiment chercher des preuves et de l’aider dans son procès avec le chancelier, fait sûrement toujours mal. Mais cette conversation avec Trace montre qu’il reste encore beaucoup de loyauté envers son ancien style de vie.

Alors que les opinions d’Ahsoka sur les Jedi évoluent toujours, les téléspectateurs peuvent voir l’ancien Padawan utiliser la Force, ce qui est un moment très cool. Et un petit garçon Twi’lek en est également témoin. Sans oublier, Ahsoka attribuant ses compétences de combat à son «frère aîné» Anakin pourrait faire pleurer le soldat Clone le plus fort.

Le texte de présentation au début de l’épisode disait: «S’il n’y a pas de chemin avant, vous créez le vôtre.» Ahsoka a certainement déjà fait cela en quittant les Jedi et en ouvrant une nouvelle voie. Bien que nous sachions où elle se retrouve dans 15 ans, on ne sait pas à quoi ressemble le reste de cette route maintenant. L’épisode 6 sera sûrement excitant pour les fans d’Ahsoka.