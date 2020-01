Aisleyne Horgan-Wallace «bénie» de ne pas avoir de cancer

2020-01-07 16:30:07

Aisleyne Horgan-Wallace se sent “tellement bénie” lorsqu’elle découvre qu’elle n’a pas de cancer, après que sa mère est décédée d’un cancer du sein.

La personnalité de la télévision, âgée de 41 ans, est allée sur Twitter mardi (07.01.20) pour exprimer sa joie après avoir été informée par ses médecins qu’elle ne souffrait pas de la maladie.

Aisleyne n’a donné aucune information sur les tests qu’elle a subis ou sur le type de cancer qu’elle craignait, mais a déclaré qu’elle “ne pouvait pas arrêter de pleurer” après avoir reçu la bonne nouvelle.

Elle a écrit: “Je n’ai pas de cancer [crying emojis and heart eyes emojis] pleurs [heart emoji] Je n’ai pas d’emoji pour expliquer mon sentiment. Oh mon Dieu, ça a été dur. Je me sens tellement béni. Je ne peux littéralement pas arrêter de pleurer. Merci Dieu. X (sic) ”

Bien que la star de “ Big Brother ” n’ait pas fourni d’autres détails, il est possible qu’elle ait été testée pour un cancer du sein, après avoir parlé l’année dernière de sa mère décédée après avoir lutté contre la maladie.

Aisleyne a frappé les trolls des médias sociaux en septembre après que quelqu’un lui ait dit de “mourir comme Jade Goody”, qui est également décédée d’un cancer du sein en 2009.

Le troll lui a dit: “Je serais tellement reconnaissante si tu avais un cancer du sein de stade quatre, tu es une merde, tu le mérites. Va mourir comme Jade Goody.”

Et Aisleyne a répondu: “Eh bien, maman est décédée du cancer du sein, donc il y a de l’espoir pour toi là-bas. Cela m’a vraiment brisé ce matin, au lieu de rester silencieux et de marcher avec cette douleur toute la journée, je préfère le relâcher et le laisser partir. Et voici comment Je fais ça xx (sic) ”

La beauté a expliqué plus tard que les commentaires avaient ramené la «douleur» de perdre à la fois sa mère et Jade.

Elle a dit: “Ça fait vraiment mal parce que ça ramène la douleur de perdre maman et même Jade. Mais en le republiant, mon esprit est toujours élevé par la réponse. Et je me rends compte qu’il y a des humains incroyables là-bas qui dépassent les vils trolls . Mais ça m’a fait pleurer ce matin. “

