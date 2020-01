Akon a des conseils surprenants pour les nouveaux artistes

Akon était l’une des plus grandes stars du début des années 2000 – un rappeur charismatique qui a attiré des influences de nombreuses cultures et artistes différents. Pendant des années, les collaborations d’Akon avec d’autres stars de l’époque ont diverti et enthousiasmé les fans.

Après une interruption de l’industrie musicale, Akon a récemment annoncé un énorme retour. Le rappeur influent n’hésite pas non plus à partager des conseils pour la jeune génération, à partager certains secrets qui l’ont aidé à réussir.

Comment Akon s’est-il lancé dans la musique?

Akon | John Lamparski / .

Akon est né en 1973 à St. Louis, Missouri. Bien qu’il soit né dans le Midwest, Akon a passé une bonne partie de ses années d’enfance au Sénégal. Il a gardé un lien personnel étroit avec le Sénégal et le considère comme l’une de ses villes natales. Jeune homme, Akon et sa famille ont déménagé dans le New Jersey. Malheureusement, son séjour dans le New Jersey était loin d’être paisible et il a eu du mal à s’entendre avec les autres enfants de son école.

Akon s’est tourné vers son amour de la musique pour l’aider à traverser les jours les plus difficiles. Selon les témoignages, il était capable de jouer cinq instruments au moment où il était adolescent. Selon de nombreux rapports, Akon a passé quelque temps en prison pendant ses jeunes années, et alors qu’il était enfermé, il a commencé à vraiment développer son intérêt pour l’écriture de chansons et la représentation.

Peu de temps après sa libération, Akon s’est lié d’amitié avec un magnat de la musique qui a pu l’aider à obtenir un contrat d’enregistrement. À partir de là, ce fut une ascension régulière vers le sommet de l’industrie de la musique, et en 2004, il sort son premier album. Au cours des années suivantes, Akon est devenu l’un des artistes les plus prolifiques de l’entreprise, écrivant et libérant régulièrement des chansons et collaborant avec d’autres artistes et interprètes, y compris Usher.

Akon est un homme d’affaires avisé

En plus de sa carrière musicale incontestablement réussie, Akon s’est avéré être une force avec laquelle il faut compter dans le monde des affaires. Il a créé plusieurs lignes de vêtements et serait propriétaire d’une mine de diamants extrêmement rentable en Afrique du Sud. En ce qui concerne la vie privée d’Akon, il n’en parle pas souvent, mais on pense qu’il a plusieurs femmes et une multitude d’enfants.

En 2016, Akon a pris un recul important par rapport aux projecteurs pour se concentrer sur d’autres entreprises. Cependant, au début de 2019, il a annoncé un grand retour qui comprendrait plusieurs nouveaux albums et de nouvelles collaborations, dont un sixième album studio qui arrivera fin 2020.

Quels conseils partage-t-il pour les jeunes artistes?

Maintenant qu’il est de retour aux yeux du public, Akon rappelle à tout le monde pourquoi il est devenu si populaire en premier lieu. Il n’hésite pas à s’exprimer sur des questions importantes pour lui, et récemment, il s’est assis pour partager des conseils avisés pour les jeunes artistes qui viennent d’entrer dans le monde de la musique.

Akon a affirmé que les jeunes artistes ne devraient pas être aussi concentrés sur la recherche d’un contrat de disque lucratif parce que “dans les 3 à 5 prochaines années, les grands labels n’existeront plus”. Il a également déclaré qu’il y avait un réel danger pour les artistes. qui insistent sur la recherche de disques plutôt que de construire leur propre carrière solo: “Vous perdez votre temps, vous perdez de l’argent en le faisant évidemment, et vous allez perdre le contrôle”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne ce que Akon recommande à tous les jeunes artistes émergents, il a déclaré que le meilleur pari était de “comprendre l’entreprise, d’apprendre comment cela fonctionne réellement et de rester indépendant parce que c’est la meilleure façon de procéder”. Certainement, Akon est un bon exemple d’un artiste qui a fait les choses à sa façon et a réussi à devenir très réussi.