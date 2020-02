Akon a un plan étonnamment énorme pour le Sénégal

Akon a déjà dominé les classements musicaux, mais il a maintenant une ambition encore plus grande – construire sa propre ville. Alors que d’autres musiciens construisent d’immenses demeures et collectionnent des voitures de luxe, Akon choisit de faire la différence avec une ville de haute technologie au Sénégal. Voici l’histoire d’Akon, le rappeur devenu urbaniste.

Akon considère le Sénégal comme sa maison

Akon | Tristan Fewings / MTV 2019 / . pour MTV

Akon est né à Saint-Louis, mais son domicile restera toujours le Sénégal. Lors d’une interview avec VH1, il a expliqué. “Ma maman et ma pop ont fait en sorte que nous soyons tous nés aux États-Unis”, a déclaré Akon, “de cette façon, nous n’aurions pas de problèmes d’immigration. Nous sommes venus ici pour aller à l’école. Puis en été, nous rentrions au Sénégal. »

En raison de son origine africaine, Akon a été victime d’intimidation à l’école. Il a dû développer une personnalité difficile pour se protéger, ce qui l’a finalement conduit au crime. Cela lui a pris du temps en prison pour réaliser qu’il voulait quelque chose de différent. Quand Akon a été libéré, il a commencé à travailler sur sa carrière de rap, et cela a payé.

Après que son premier album solo, Trouble, soit devenu un succès, il a continué avec des succès comme «Dangerous», «Picky», «Play Hard», «Smack That», et plus encore. Bientôt, Akon était connu dans le monde entier et travaillait avec certains des plus grands noms de la musique. Mais cela ne lui suffisait pas.

Akon est un grand humanitaire

Passer ses premières années en Afrique a fait une grande différence pour Akon. Après être devenu une superstar, il a voulu redonner. Il a essayé d’améliorer la vie de ceux du Sénégal et d’autres pays africains pauvres. Quand il a accompli cela, il a réalisé que le monde entier avait besoin d’aide, et il a également étendu ses programmes pour couvrir l’Amérique.

En 2007, Akon a créé l’organisation Konfidence pour aider les enfants pauvres au Sénégal, en Afrique de l’Ouest et aux États-Unis en promouvant la santé, l’éducation et le soutien aux personnes dans le besoin.

Mais son effort humanitaire le plus célèbre a mis en lumière ceux qui étaient dans le noir. En 2014, il a lancé l’Akon Lighting Initiative pour apporter de l’électricité à 600 millions d’Africains vivant sans. Parce que l’Afrique a une surabondance de soleil, il s’est concentré sur l’énergie renouvelable et solaire. Lorsque le projet est devenu un succès, Akon a également lancé un programme similaire pour les États-Unis.

Il prévoit de construire une ville

Après tout son travail humanitaire réussi, Akon veut construire une ville pour servir d’exemple au reste du monde.

Lors d’une interview accordée à l’émission de radio de Nick Cannon, il a expliqué le projet. Il appellera la ville “Akon City”, et il aura son propre aéroport pour les visiteurs. Bien sûr, fidèle à son style, l’ensemble du projet sera alimenté par des énergies renouvelables, et l’économie sera basée sur la crypto-monnaie d’Akon, AKoin.

Akon a révélé qu’il travaillait sur le projet depuis mars, mais c’est une grande entreprise. Il s’attend à ce que la ville soit prête dans environ 10 ans, ce qui signifie qu’elle ne sera pas prête avant au moins vers 2030. Cependant, il a révélé que la «deuxième étape» du processus de construction devrait commencer en 2025.

S’il réussit à construire cette ville, cela pourrait avoir de grandes implications pour le reste du monde. Nous nous battons souvent pour les réalités de l’énergie durable et de l’énergie solaire, mais Akon intervient et le fait. Cela pourrait être un exemple à suivre pour le reste du monde.

Non seulement Akon illumine le monde avec sa musique, mais il éclaire littéralement le monde de ceux qui n’ont pas de pouvoir. Et maintenant, il a des plans encore plus grands pour construire une ville paradisiaque. Honnêtement, le monde le mérite-t-il même? Nous ne sommes pas sûrs, mais nous sommes vraiment heureux qu’il fasse une différence.