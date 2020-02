Al Pacino a-t-il déjà remporté un Oscar? La star de «The Irishman» a été nominée 9 fois

Lorsque les stars descendront sur le Dolby Theatre de Los Angeles pour les Oscars le 9 février, ce sera une nouvelle expérience pour beaucoup. Des nominés comme Cynthia Erivo et Florence Pugh sont prêts pour leurs tout premiers Oscars. Mais d’autres ont été nommés à maintes reprises.

Leonardo DiCaprio, qui est en lice cette année pour le meilleur acteur de Once Upon A Time In Hollywood, a déjà été six fois récompensé. (Il a remporté une fois, remportant le trophée du meilleur acteur en 2016 pour The Revenant.) Saoirse Ronan n’a que 25 ans mais a été nominé quatre fois, y compris en 2020 pour avoir joué le rôle principal dans Little Women. (Elle n’a jamais gagné.)

Et puis il y a Al Pacino. L’acteur de 79 ans a été nominé aux Oscars neuf fois depuis 1973. Mais il n’a gagné qu’une seule fois.

Al Pacino a reçu sa première nomination aux Oscars pour “The Godfather”

Al Pacino en tant que Michael Corleone dans The Godfather | CBS via .

Pacino a reçu sa première nomination aux Oscars en 1973. Il a été reconnu dans la meilleure catégorie d’acteur de soutien pour avoir joué Michael Corleone dans The Godfather. Cette année-là, il a affronté ses co-stars James Caan et Robert Duvall, également nominés pour leur travail dans le film. Mais c’est Joel Gray qui est rentré chez lui avec le trophée, gagnant pour avoir joué le M.C. à Cabaret.

Il a été nommé quatre ans de suite

La nomination de Pacino aux Oscars de 1973 a donné le coup d’envoi d’une série de quatre années de nominations pour le natif de New York.

Il a été nommé l’année prochaine pour le meilleur acteur pour avoir joué le policier du NYPD Frank Serpico à Serpico. En 1975, il est de nouveau nominé pour jouer Michael Corleone dans The Godfather Part II (cette fois dans la catégorie du meilleur acteur). Et en 1976, il a de nouveau reçu le hochement de tête dans la catégorie du meilleur acteur pour avoir joué le voleur de banque Sonny Wortzik dans Dog Day Afternoon. Pourtant, chaque année, il rentrait les mains vides.

Pacino a finalement remporté un Oscar en 1993

Al Pacino | Kevork Djansezian / . pour Turner

Après sa série de défaites aux Oscars dans les années 1970, Pacino n’était pas encore prêt pour une statuette jusqu’en 1980, quand il a reçu la nomination du meilleur acteur pour… Et Justice pour tous. Il a perdu contre Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer.

Une autre chance à la gloire des Oscars est venue en 1991, lorsque Pacino a été nominé pour le meilleur acteur de soutien pour jouer Alphonse “Big Boy” Caprice dans Dick Tracy. Cette année-là, il a perdu face à sa co-star de The Irishman Joe Pesci, qui a gagné pour jouer Tommy DeVito dans les Goodfellas de Martin Scorsese.

Deux ans plus tard, Pacino a finalement obtenu son Oscar, quand il a remporté le prix du meilleur acteur pour avoir incarné le lieutenant colonel aveugle acariâtre Frank Slade dans Scent of a Woman. Mais il aurait pu rentrer chez lui avec le prix du meilleur acteur de soutien, puisqu’il a également été nommé cette année-là pour son rôle de vendeur immobilier à Glengarry Glen Ross.

Discours d’acceptation de Pacino aux Oscars

Pacino a reconnu ses nombreuses pertes aux Oscars dans son discours d’acceptation. «Vous avez rompu ma séquence», a-t-il déclaré. Après avoir remercié les autres personnes impliquées dans le film, il a parlé de la chance qu’il avait de pouvoir travailler en tant qu’acteur.

Si vous voulez me faire plaisir pendant une minute – je n’y suis tout simplement pas habitué, j’ai donc dû écrire ceci… j’avais cette pensée, et je pensais que si j’arrivais ici, je le dirais. J’ai eu beaucoup de chance … c’est un cadeau, un grand cadeau pour moi. Je vous remercie tous vraiment. Je vous remercie.

Pacino remportera-t-il enfin son deuxième Oscar lors de la cérémonie de dimanche soir? Découvrez quand les 92e Academy Awards seront diffusés en direct sur ABC le 9 février à 20 h. ET / 17 h PT.