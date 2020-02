Al Pacino salue la performance d’Eminem aux Oscars

2020-02-21 09:30:05

L’acteur Al Pacino de «The Irishman» a déclaré que la performance surprise d’Eminem de «Lose Yourself» était l’un de ses moments préférés de la cérémonie des Oscars de cette année.

La star de “ Irishman ” – dont le rôle dans l’épopée du gangster Netflix lui a valu une nomination pour le meilleur acteur de soutien lors de la cérémonie – a révélé que l’interprétation surprise du rappeur de “ Lose Yourself ” était l’un de ses moments préférés de l’événement de cette année.

Il a dit à Extra: “J’adore Eminem. Il se trouve que je me tenais debout à l’arrière … J’ai amené mes trois enfants et j’étais à l’arrière …

“J’ai vu Eminem et je me suis juste arrêté et je l’ai regardé. Ouais, je suppose [I was dancing] à l’intérieur.”

Le hitmaker “ Real Slim Shady ” n’a pas joué ou est apparu aux Academy Awards 2003, lorsque “ Lose Yourself ” – de son film “ 8 Mile ” – a remporté le prix de la meilleure chanson originale et il a récemment expliqué qu’il avait accepté de faire une apparition surprise cette année. car ce serait “cool” après l’avoir snobé la première fois.

Il a admis: “Je me suis dit que je n’avais pas eu la chance de le faire à l’époque, peut-être que ce serait cool.

“À l’époque, je ne pensais même pas que j’avais une chance de gagner, et nous venions de jouer” Lose Yourself “aux Grammys with the Roots quelques semaines avant les Oscars, donc nous ne pensions pas que c’était une bonne idée .

“Et aussi, à cette époque, le plus jeune de moi ne me sentait pas vraiment comme un spectacle comme ça me comprendrait. Mais ensuite, quand j’ai découvert que j’ai gagné,” c’est fou! ”

“Cela me montre à quel point ce prix est authentique et réel – lorsque vous ne vous présentez pas et que vous gagnez toujours. Cela me rend très réel.”

Pendant ce temps, Salma Hayek a récemment révélé qu’elle s’était embarrassée lors de la cérémonie en jetant accidentellement de l’eau sur la star du hip-hop.

Elle a écrit sur Instagram: “Sur ces photos, cela pourrait ressembler à @Eminem et je suis les meilleurs amis, mais ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’il marchait hors scène et que je m’apprêtais à marcher sur scène, j’ai été tellement choqué de le voir que j’ai renversé de l’eau sur lui.

“Si vous examinez nos visages, j’ai l’air mortifié et il a l’air terrifié par moi- Alors que j’essayais de l’essuyer, je l’ai étreint impulsivement et j’ai dit” Ravi de vous rencontrer Eminem – je suis un fan ÉNORME! “Parce que JE SUIS ! (sic) “

Mots clés: Al Pacino, Eminem, Salma Hayek

