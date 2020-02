Al Pacino subit une chute sur le tapis rouge des BAFTA

2020-02-02 20:00:04

Al Pacino a subi une chute dramatique sur le tapis rouge des BAFTA Awards 2020 et a été aidé à ses pieds par son entourage.

L’acteur de 79 ans est présent à la cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue au Royal Albert Hall à Londres dimanche (02.02.20), alors qu’il a été honoré d’une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Jimmy Hoffa dans le film de gangster de Martin Scorsese ‘The Irishman’.

Mais la soirée a débuté de façon chancelante, alors qu’Al a dégringolé sur le tapis rouge tout en pénétrant dans la salle.

La légende du jeu a été aidée à ses pieds par ceux qui l’entouraient, et bien que l’on ne sache pas ce qui l’a fait tomber, il semble qu’il ait lutté avec un escalier menant au Royal Albert Hall.

Malgré sa chute, Al était de bonne humeur alors qu’il posait pour des photos et parlait aux journalistes lors de la fête étoilée.

Dans une interview à la BBC, l’acteur a jubilé à l’idée de retrouver son ami Robert De Niro sur le projet, et a déclaré que c’était toujours un “plaisir” d’agir à ses côtés.

Il a dit: “Il est génial, avec Robert, tu peux tout faire. C’est le plaisir que j’ai de travailler avec lui.”

Al a également parlé du processus de vieillissement que lui et ses co-stars ont subi pour “ The Irishman ”, et a déclaré qu’il souhaitait voir jusqu’où cet effet spécial irait à l’avenir.

Il a ajouté: “Je pense que c’est quelque chose de nouveau, et on se demande comment ça va tenir et ce que ça va devenir, mais ça se fait beaucoup dans les films.”

Al a remporté un BAFTA il y a 44 ans pour sa performance dans ‘The Godfather II’, et cette année, il se battra pour un gong contre des goûts de sa co-star ‘Irishman’ Joe Pesci, ainsi que Brad Pitt (‘Once Upon a Time in Hollywood ‘), Tom Hanks (‘ Une belle journée dans le quartier ‘) et Anthony Hopkins (‘ Les deux papes ‘).

