Alanis Morissette a eu plusieurs dépendances

2020-03-04 13:00:05

Alanis Morissette a détaillé les diverses dépendances qu’elle a connues au fil des ans, dont «l’amour», le «travail» et la «nourriture».

La rockeuse de 45 ans est revenue à la musique avec le single “ Reasons I Drink ” de son prochain LP “ Such Pretty Forks in the Road ” – qui sortira en décembre et sera sa première sortie studio en huit ans – et elle s’est ouvert sur la façon dont la piste est une “manière empathique miséricordieuse de voir la dépendance”, tout en partageant certaines de ses propres difficultés.

S’exprimant dans l’émission télévisée britannique “This Morning” mercredi (04.03.20) sur “Reasons I Drink”, elle a déclaré: “Oui, pas pendant la grossesse, pour info, c’est vraiment une manière empathique et miséricordieuse de voir la dépendance.

“Pendant si longtemps les gens qui sont impliqués dans une addiction, ils ont un si mauvais coup et il y a vraiment du jugement et de la cruauté. Quand nous tendons la main, les gens traitent les choses, la dépendance, la dopamine, la sérotonine, nous voulons un soulagement de quelque chose.”

Demandé par l’hôte Phillip Schofield si “c’était quelque chose pour vous?” elle a répondu: “Bien sûr, la dépendance au travail est ma principale dépendance, les affaires … la dépendance à la nourriture en était une, la dépendance à l’amour était une grande pendant des années. Les relations se répétant comme une torture absolue.”

La hitmaker «ironique» a également admis que «les médicaments ont sauvé la journée» après avoir lutté contre la dépression post-partum après la naissance de ses trois enfants, ce qui est documenté au dossier.

Alanis a expliqué qu’après la naissance de son plus jeune fils, Winter, en août dernier, ses symptômes postpartum se sont manifestés par des crises d’anxiété.

Alanis – dont les autres enfants avec le mari du rappeur Mario Treadway sont Ever Imre, neuf et trois ans Onyx Solace –

partagé: “Tout ce dossier, il y a des chapitres post-partum là-bas. Après les trois de mes grossesses, j’ai eu une activité post-partum comme je l’appelle.

“Les deux premiers étaient un peu plus axés sur la dépression et celui-ci est plus anxiogène. Les médicaments m’ont sauvé la vie.”

La chanteuse “ You Oughta Know ” célèbre le 25e anniversaire de son album emblématique “ Jagged Little Pill ” avec une tournée mondiale cette année et elle présente un spectacle intime et acoustique très spécial à l’O2 Shepherds Bush Empire de Londres mercredi soir pour célébrer la LP emblématique.

