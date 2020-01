Alayah est-il réel ou faux? Les fans sont déchirés pour savoir si la croire

Au cours de la troisième semaine de The Bachelor, Peter Weber a emmené huit femmes en groupe et un drame s’est ensuivi. Voyons pourquoi tout le monde parle d’Alayah et si elle participe ou non à l’émission pour les bonnes raisons.

[Warning: The Bachelor Season 24 spoilers ahead]

Peter Weber avec les concurrents de la saison 24 | ABC / Craig Sjodin

Comment Alayah a-t-elle été qualifiée de fausse sur «The Bachelor»?

Cette semaine sur The Bachelor, Demi Burnett prévoit la date du groupe. Elle réveille toutes les filles avec d’énormes oreillers et un mégaphone. L’ancienne star de Bachelor in Paradise offre à chaque candidat de la lingerie et divers vêtements de nuit pour la date. Certains sont hideux. Elle les emmène ensuite rencontrer Peter.

À leur arrivée, les femmes doivent se battre entre elles jusqu’à ce qu’un gagnant soit laissé debout. Ils s’y attaquent au Extreme Pillow Fight Club de Demi jusqu’à ce que Burnett annonce que Alayah est le vainqueur.

Pendant le rendez-vous, Sydney appelle Alayah comme étant une fausse face à son visage. Elle va ensuite derrière Alayah et dit à Weber que certaines femmes ne sont pas là pour les bonnes raisons. Il est visiblement bouleversé et lui demande de lui dire de qui elle parle. Sydney n’hésite pas à appeler Alayah devant tout le monde.

“Cela me fait tellement peur que je pourrais finir par développer des sentiments pour quelqu’un qui n’est pas sincère avec moi”, a déclaré Weber à Sydney.

Pendant le reste de l’épisode, Weber passe son temps à essayer de savoir si Alayah lui dit la vérité ou non. Il interroge plusieurs autres filles qui l’ont toutes jetée sous le bus. Il est incroyablement bouleversé par tout le drame et finit par renvoyer Alayah chez lui.

Notre pilote préféré est toujours bouleversé après la cérémonie des roses. Puis pendant les scènes de la semaine 4, les fans découvrent qu’Alayah revient.

D’un côté, les fans sentent qu’Alayah ment et se trompe

“Moi au début de l’épisode: Qui diable est Alayah ??”, a écrit un fan de Bachelor sur Twitter. “Moi à la fin de l’épisode: ALAYAH DOIT RENTRER À LA MAISON.”

Certains fans sont très gênés par la façon dont Miss Texas, 24 ans, parle devant la caméra. Ils constatent qu’elle change de personnalité quand Weber est là et pendant que le film roule.

“Sa voix monte de 5 octaves lorsque les caméras s’allument”, a tweeté un autre spectateur.

De nombreux fans croient également qu’Alayah n’est présente que pour se promouvoir et gagner plus de followers sur Instagram.

“Maintenant, je n’obtiendrai pas mon partenariat avec les poils d’ours”, a tweeté une utilisatrice de Twitter, indiquant que c’est probablement ce que dit Alayah maintenant qu’elle n’a pas reçu de rose.

D’autres fans ont répondu qu’elle marquerait probablement le partenariat malgré son renvoi à la maison. Si elle était là pour la publicité, elle en a eu beaucoup avec l’épisode de ce soir.

Certains fans de «Bachelor» sont consternés que les autres femmes aient jeté Alayah sous le bus

“Cet épisode me rend tellement fou!”, A écrit un utilisateur d’Instagram à Alayah. “Je suis vraiment désolé qu’ils se soient associés à toi!”

Les partisans d’Alayah ont le sentiment que les autres femmes tentent de retirer leurs concurrents.

“Il a sauté aux conclusions!”, A souligné un autre utilisateur d’Instagram à propos de Weber. “Évidemment, les autres filles ne l’aiment pas parce qu’elle est la compétition!”

De nombreux fans n’ont pas tardé à défendre Alayah et à s’excuser pour la façon dont les autres concurrents l’ont traitée lors de l’émission.

“Je suis vraiment désolé que vous vous soyez lié”, a ajouté un autre fan. «Sydney est clairement très immature; si elle avait un problème avec vous, elle aurait dû avoir une conversation mature avec vous, au lieu de vous interroger. “

On dirait que les fans sont déchirés sur celui-ci. Certains croient que Alayah est faux et ne devrait pas revenir. Cependant, d’autres pensent qu’il n’était pas juste que les autres femmes parlent négativement d’elle à Weber. Nous verrons si elle va rester dans le prochain épisode de The Bachelor, le 27 janvier 2020, à 20 h. ET sur ABC.