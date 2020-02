Album Backstreet Boys sur Noël, tournée possible avec NSYNC et plus

le Backstreet Boys étaient des livres ouverts alors qu’ils tombaient au club-house d’Andy Cohen pour “Watch What Happens Live” mardi soir, parlant de tout, des rumeurs aux regrets, Ryan Gosling à cet album de Noël tant attendu.

C’est assez étonnant de penser que tout au long de leur longue carrière, les Boys n’ont jamais sorti d’album de Noël. La plupart des groupes qui voient le niveau de succès qu’ils ont connu dès le départ semblent donner un album de vacances presque immédiatement. Et pourtant, ce n’est pas parce qu’ils n’ont aucun intérêt.

En réalité, Nick Carter a déclaré que le groupe est actuellement en négociation avec son label pour essayer d’en obtenir un pour ses fans.

“C’est l’une des seules choses qui restent sur la liste de seaux que nous n’avons pas faites”, Kevin Richardson ajoutée. “Nous aimons tous la musique de Noël et nous avons des familles. Oui, nous devons y arriver, nous devons y arriver.”

Il a ensuite doublé et est devenu encore plus sûr de lui, disant à Andy: “Ça va arriver. Ça va arriver. Tu ne vas pas devoir attendre plus d’un an.”

Il semble que le groupe soit déterminé et déterminé à réaliser ce projet. Il est audacieux de mettre un délai comme celui-ci sur quelque chose qui n’a pas encore été convenu, ce qui montre à quel point Kevin est confiant. Espérons que cela signifie la musique de Noël BSB en 2020!

Ryan s’est trompé

Les garçons ont eu la chance de répondre à l’une des plus grosses rumeurs qui circulaient sur le groupe, gagnant même plus de terrain ces dernières années, et c’est la théorie que Ryan Gosling a réellement essayé pour le groupe.

Il y a toujours des théories folles sur ces pop stars interconnectées parce que beaucoup d’entre elles étaient connectées via “The Mickey Mouse Club”. Mais alors qu’aucun membre de BSB n’était sur cette émission avec Gosling, Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera, AJ McLean a déclaré qu’ils vivaient dans le même complexe d’appartements avec Gosling à l’époque.

C’est à ce moment-là que BSB se réunissait. “Je leur ai dit que Backstreet Boys allait être énorme et il se disait” ça n’arrivera pas. New Kids [on the Block] a fait leur truc, vous savez, peu importe “, a dit AJ à propos de Gosling.

Ils ont traîné ensemble et ont joué au basket-ball ensemble, ce que les médias ont en quelque sorte transformé en Gosling essayant pour eux, même s’il n’est pas un chanteur. La rumeur n’est donc pas vraie, mais au moins AJ a dû appeler Ryan pour avoir tort sur le succès de BSB à la télévision nationale. Cela compte comme une victoire.

Désynchronisé avec JT

En tant que groupe de garçons qui a rencontré le succès avec une composition réunifiée après que Kevin les a rejoints définitivement en 2012 après une interruption de sept ans, Andy leur a demandé ce qu’ils pensaient d’un autre ancien du “Mickey Mouse Club”, le manque apparent d’intérêt de Justin Timberlake pour collaborer avec l’autre. membres de NSYNC.

“Je pense qu’il a des choses en ce qui concerne la carrière d’acteur et des choses qu’il veut faire”, a déclaré Kevin. “Mais il a accompli à peu près tout ce que vous pouvez en tant qu’artiste solo, donc je pense qu’un jour ça va arriver.”

Il n’est pas rare que les artistes reviennent à des projets ou à des groupes plus tôt dans leur carrière plus tard dans la vie, comme les Spice Girls l’ont fait récemment, donc Kein peut avoir quelque chose là-bas. Pendant ce temps, Nick avait une offre pour les quatre autres membres de leur rival de boys band tout au long des années 90.

“Peut-être qu’à l’avenir, après avoir terminé notre tournée mondiale, nous pourrions peut-être faire une tournée avec Backstreet et les quatre, peut-être comme une tournée à forfait”, songea-t-il. La tournée de collaboration NKOTB a été un énorme succès pour BSB, et nous pouvons imaginer voir NSYNC – même sans JT – serait excitant pour la fanbase enragée de ce groupe.

De plus, malgré leur soi-disant querelle, les deux groupes avaient beaucoup de fans croisés. Il s’avère qu’il y avait beaucoup de place pour deux groupes de garçons sur la scène mondiale en même temps.

BS NFEUD?

Et pourtant, cette querelle perçue a imprégné les deux groupes au cours des années 90 et au début des années 2000, jusqu’à ce que NSYCN se sépare définitivement en 2002. Mais Kevin a souligné que ce n’était tout simplement pas la réalité sur le terrain.

“Le truc avec nous et NSYNC, nous étions frères”, a-t-il déclaré. “Nous n’étions que sur des équipes différentes. C’était une compétition saine.”

Mais il y avait des éléments compétitifs, avec Brian Littrell devenir réel pendant une seconde pour le déposer. “Quand nous avons dit non aux choses, ils ont obtenu le oui”, a-t-il dit. “Quand NSYNC est arrivé, c’était comme si nous disions non à quelque chose, c’était une sorte de menace pour nous, comme, hé vous savez que quelqu’un dira oui. C’est comme ça que c’est arrivé.”

Kevin a déclaré que c’était la façon dont leur direction tirait parti du groupe alors qu’ils étaient simplement épuisés et prêts à faire une pause. “Nous étions dirigés par la même société de gestion”, a-t-il ajouté. “Mais c’était tout l’amour entre nous individuellement.”

Super Boys

Une de ces choses qu’ils ont transmises qui a fini par aller à NSYNC était le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2001. Il s’avère que les Boys avaient le choix entre faire le spectacle de mi-temps ou faire l’hymne national, et ils ont opté pour ce dernier.

Il est insondable maintenant de penser à tout acte refusant l’une des plus grandes scènes du monde, mais le spectacle de la mi-temps n’était pas encore devenu le spectacle de la mi-temps.

“Cette mi-temps était en fait NSYNC, Britney et Aerosmith”, a déclaré Nick. “Nous avons choisi l’hymne national. Donc, avec le recul, nous le regrettons un peu ici, car il est devenu si grand au fil des ans.”

Bien sûr, Justin Timberlake a mis le spectacle de la mi-temps sur la carte de manière énorme juste trois ans plus tard en 2004 avec toute cette débâcle avec Janet Jackson. À partir de là, elle est devenue la télévision incontournable et ne semble que croître chaque année – même lorsque le jeu n’est pas aussi amusant à regarder.

BSBoner?

Alors qu’ils ont joué quelques matchs tout au long de la nuit, montrant leurs prouesses en nommant les Spice Girls, les personnages “Friends” (prénom et nom) et même les premières lignes de “Bitch” de Meredith Brooks, les choses ne sont jamais devenues plus franches que lors d’un jeu de lampe de poche de “Never Have I Ever.”

Une lumière au visage signifiait qu’ils l’avaient bien fait. Et avec des questions telles que les branchements de bandes-annonces, faire l’amour avec votre propre musique et attirer un fan sur scène simplement parce qu’ils étaient chauds, les garçons étaient certainement ceux qui étaient sur la sellette. Mais la question la plus drôle – et le visage éclairé par une seule lampe de poche – devait être quand Andy a demandé si l’un d’eux avait “obtenu une bêtise inattendue sur scène”.

Au moins il était honnête. Mais vous devrez regarder la vidéo ci-dessus pour savoir qui a adoré celui-là!

