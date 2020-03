Alec Baldwin n’a pas de jeans

2020-03-14 07:30:05

Alec Baldwin ne possède pas de jeans parce qu’il ne veut pas avoir l’air d’essayer de «chasser les jeunes».

Alec Baldwin ne possède pas de jeans.

L’acteur de 61 ans – qui a grandi en Irlande avec son ex-femme Kim Basinger et Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 21 mois avec son épouse Hilaria – estime qu’il est important “d’agir” votre âge “quand il s’agit de style personnel et ne veut pas avoir l’air d’essayer de” chasser les jeunes “.

Il a déclaré: “J’ai toujours évité de ressembler à un de ces gars qui court après les jeunes.

“Je ne possède pas de jeans. Agis de ton âge est un bon style personnel.”

Cependant, l’ancienne star de ’30 Rock ‘a admis que ce n’est que ces dernières années que sa garde-robe est devenue plus décontractée.

Il a dit: “Sur ’30 Rock ‘, je portais un costume et une cravate presque à chaque instant à l’écran.

“Cela a duré un peu après mais maintenant, quatre enfants plus tard, je m’habille comme si je venais nettoyer votre garage.”

Alec s’intéresse vivement à ses costumes de cinéma et arrive toujours sur le plateau avec une idée “claire” de ce qu’il veut que ses personnages portent.

Il a déclaré au magazine The Chap: “Joanna Johnston dans ‘Mission Impossible: Rogue Nation’ est une pro et une poupée.

“Je suis très clair sur ce que je veux que le personnage porte, et les créateurs de costumes avec qui j’ai tourné l’apprécient presque toujours.

“J’ai travaillé avec certains des plus grands, Colleen Atwood, Bob Ringwood, Jeffrey Kurland, Johanna Johnston. Tous fabuleux.”

Pendant ce temps, la star de “Saturday Night Live” a admis qu’il adore aller en Angleterre parce qu’il est “paresseux” et n’a pas besoin de naviguer dans une autre langue, mais aussi parce qu’il trouve les gens si intéressants.

Il a déclaré: “Quand je vais en Angleterre, je suis heureux d’être à l’étranger avec la langue commune, car je suis essentiellement paresseux.

“De plus, je pense que les Britanniques sont intéressants. Parfois, le Britannique le plus terne semble plus intelligent que l’Américain le plus drôle.”

