Alec Baldwin n’a pas embrassé Hilaria Baldwin pendant «six semaines» quand ils ont commencé à sortir ensemble

2020-03-23 ​​20:30:06

Alec Baldwin n’a pas embrassé sa femme Hilaria Baldwin pendant “six semaines” quand ils ont commencé à sortir ensemble et ne lui a serré la main.

Alec Baldwin n’a pas embrassé sa femme Hilaria Baldwin pendant “six semaines” quand ils ont commencé à sortir ensemble et ne lui a serré la main.

L’acteur de 61 ans a épousé l’expert en santé et bien-être en 2012, mais elle a maintenant révélé qu’il lui avait fallu six semaines de rendez-vous avant de l’embrasser pour la première fois, bien qu’il lui dise constamment qu’il voulait “passer le reste” de [his] la vie “avec elle.

Alec a rempli le rôle d’hôte invité dans un épisode de «The Ellen Degeneres Show» qui a été diffusé lundi (23.03.20) et a invité Hilaria en tant qu’invité.

Et elle a dit au public: “Savez-vous qu’il m’a serré la main pendant six semaines et ne m’a pas embrassé quand nous nous sommes rencontrés. Histoire vraie. Il me disait toutes ces choses comme si je vais vous épouser, je ‘ Je vais passer le reste de ma vie avec toi, nous allons avoir une tonne d’enfants et ensuite il me serrerait la main à la fin de la nuit. ”

Cependant, Alec a défendu ses actions en insistant sur le fait qu’il ne voulait pas que la beauté de 35 ans pense qu’il l’utilisait pour le sexe.

Il a dit: “Je ne voulais pas que tu penses que je voulais juste coucher avec toi.”

Et Hilaria a ajouté: “Hé, regardez, ça a marché.”

Pendant ce temps, le couple – qui a Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 20 mois ensemble – a récemment déclaré vouloir élargir à nouveau sa famille, après avoir subi deux fausses couches dévastatrices au cours de la dernière année.

Alec a déclaré: “Nous allons en avoir un autre, mais pas maintenant. C’est une question de temps. C’était une surprise.”

Hilaria a ajouté: “Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Sur le plan émotionnel, je me sens beaucoup mieux. Le partage peut être difficile, mais une fois que vous partagez, cela semble un peu plus réel, puis une fois que c’est plus réel, vous pouvez guérir. .. Cela m’a aussi fait me sentir pas seul. ”

Et bien que leur expérience dans la perte de deux grossesses ait été difficile, le couple pense que cela les a rapprochés.

Lorsqu’on lui a demandé si la perte les avait rapprochés, Alec a répondu: “Si nous étions plus proches … je serais cousue avec elle.”

Hilaria a ajouté: “J’ai l’impression que nous avons recommencé à sortir ensemble.”

Mots clés: Alec Baldwin, Hilaria Baldwin

Retour au flux

.