Alec et Hilaria Baldwin ne discutent pas du coronavirus devant leurs enfants

La star hollywoodienne Alec Baldwin et son épouse Hilaria ont admis qu’ils ne parlent pas du coronavirus devant leurs enfants.

L’acteur de 61 ans et sa femme de 36 ans – qui ont Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Roméo, 22 mois ensemble – ont révélé qu’ils restaient discrets sur la pandémie autour de leur les enfants parce qu’ils craignent de “les contaminer de peur”.

Alec a déclaré: “Ma femme et moi, nous nous ajournons dans une autre pièce. Nous ne parlons pas des écrous et boulons devant les enfants.

“Inutile de les contaminer de peur et ainsi de suite. Nous voulons qu’ils soient des enfants et qu’ils profitent de leur vie et de leur journée.”

Malgré cela, Hilaria a admis que leurs enfants les interrogeaient sur la maladie.

Elle a déclaré à «The Howard Stern Show»: «Mais en même temps, les enfants sont intelligents. Ils ramassent plus que vous ne le pensez.

“C’est intéressant parce qu’ils ne sont pas stressés à ce sujet tant que … nous ne montrons pas que nous sommes stressés à ce sujet.”

Lorsqu’on leur a demandé comment ils répondraient aux questions sur le coronavirus, Hilaria – qui est mariée à Alec depuis 2012 – a partagé: “Vous dites:” Oui, il y a un virus en ce moment et maman et papa font absolument tout pour s’assurer que nous sommes d’accord, et c’est pourquoi nous vivons différemment. C’est pourquoi nous n’avons pas de dates de jeu, nous ne sortons pas, nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela. Ça va être comme ça pendant un certain temps , mais c’est parce que nous savons que tout ira bien. “”

Hilaria a révélé qu’elle et Alec – qui également la fille de 24 ans, Ireland, de son mariage avec Kim Basinger – profitent de l’occasion pour passer du temps de qualité ensemble.

Parlant de passer du temps avec ses enfants, Hilaria a déclaré: “Ils adorent ça, il est donc intéressant d’essayer de les mettre dans les yeux.”

