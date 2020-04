Alesha Dixon a toujours voulu être enseignante

2020-04-09 20:30:06

Alesha Dixon aime scolariser à la maison sa fille car elle a toujours voulu être enseignante.

Alesha Dixon aime scolariser à la maison sa fille.

La hitmaker “ Boy Does Nothing ” a dû assumer des fonctions d’enseignement car les écoles sont fermées au milieu de la pandémie de coronavirus, mais elle l’apprécie vraiment car elle a toujours voulu être enseignante.

S’adressant à Philip Scholfield et à Holly Willoughby via une liaison vidéo, elle a déclaré: “J’apprécie d’enseigner, mon partenaire et je le prends à tour de rôle. Azura s’y adapte toujours mais elle comprend. Je manque d’avoir une routine dans ma vie, en faisant un pas à la fois. Nous sommes très chanceux de nous avoir. Avant d’entrer dans l’industrie, je voulais être professeur. J’écris sur un tableau noir et je dis à ma fille de m’appeler Mlle Dixon . ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 41 ans et personnalité de la télévision – qui a Azura, six ans, et Anaya, sept mois, avec son partenaire Azuka Ononye – a précédemment révélé qu’elle ne voulait pas attendre trop longtemps pour avoir un autre enfant.

Elle a dit: “J’essaie de ne pas le regarder comme ça, mais je mentirais si je ne disais pas que c’est quelque chose auquel je pense. Surtout quand je pense à avoir potentiellement un autre bébé – je pense que je ne le fais pas savoir si je veux être trop vieux avant d’en avoir un autre … Azura a de bons et de mauvais jours. Certains jours, elle dit non, puis d’autres jours, elle dit: “Oui, il est temps pour un frère maintenant.” “Un autre! Je suis d’accord, concentrons-nous sur celui-ci, d’accord? ”

Azura s’est adaptée à la vie avec une sœur cadette, bien qu’elle ait admis à sa mère Alesha qu’elle avait trouvé cela difficile.

Elle a expliqué: “Elle a eu un jour où elle a dit:” Oh maman, c’est vraiment difficile, non, d’avoir deux enfants? ” En fait, elle a dit qu’elle ne lui avait pas plu étant juste nous trois. “Mais tu m’as demandé un frère, tu sais que maman a fait ça pour toi?” “

Mots clés: Alesha Dixon, Philip Scholfield, Holly Willoughby, Azuka Ononye

Retour au flux

.