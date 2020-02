Alesha Dixon fait face à de nouveaux défis en étant maman de deux enfants

2020-02-28 13:00:07

Alesha Dixon a fait face à de “nouveaux défis” en élevant deux enfants après avoir accueilli sa fille Anaya – et son deuxième enfant – dans le monde il y a six mois.

Le juge «Britain’s Got Talent» a une fille de six ans, Azura, et a récemment accueilli sa fille Anaya dans le monde il y a six mois – aux côtés de son mari Azuka Ononye – et admet qu’il lui a fallu un certain temps pour «s’adapter» à avoir deux enfants, mais elle sent qu’elle “y arrive”.

Elle a dit: “Il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter à deux. Ce sont de nouveaux défis mais j’y arrive. J’ai l’impression d’être dans le courant maintenant. Elle est à cet âge maintenant où elle commence tout juste à s’asseoir. Elle mange trois repas et un jour et la vie est un peu en train de s’équilibrer un peu. Nous sommes sur la partie difficile. ”

Et le hitmaker “ Boy Does Nothing ” a plaisanté en disant qu’elle va travailler pour une pause de la parentalité et a plaisanté en disant qu’elle ne sait pas ce qu’est un temps d’arrêt.

La chanteuse de 41 ans et personnalité de la télévision a ajouté: “Qu’est-ce que les temps d’arrêt? Les gens disent toujours:” Avez-vous des temps d’arrêt maintenant? ” Eh bien, si prendre soin d’un enfant de six mois et d’un enfant de six ans est un temps d’arrêt, alors oui, j’en ai beaucoup. [go to work for a break], Je le fais. ”

La fille aînée d’Alesha a maintenant six ans et la beauté brune adore comment elle a “tant à dire sur tout”.

S’exprimant sur This Morning d’ITV, elle a partagé: “Elle a six ans maintenant. C’est le meilleur âge parce qu’elle a tellement de choses à dire sur tout.”

Alesha n’a jamais confirmé l’arrivée de son deuxième enfant sur les réseaux sociaux, au lieu de cela lorsqu’elle est apparue dans un crop top pour filmer ‘America’s Got Talent’ en octobre 2019. Sur les photos de son arrivée à l’enregistrement, Alesha peut être vue dans un top court noir avec un ventre sensiblement plus petit. Elle avait légèrement couvert son ventre avec une veste en jean et accessoirisé avec une paire de lunettes de soleil noires.

Mots clés: Alesha Dixon, Azuka Ononye

