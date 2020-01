Alex Karev meurt-il sur ‘Grey’s Anatomy’? Ces théories suggèrent que la mort est inévitable lorsque Justin Chambers part

Les personnages de Grey’s Anatomy ont peut-être changé le nom de l’hôpital en Grey Sloan Memorial, mais ce sera toujours Seattle Grace Mercy Death pour nous. Le drame médical ABC a tué de nombreux fans préférés, dont Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Lexie Gray (Chyler Leigh), Mark Sloan (Eric Dane) et George O’Malley (T.R. Knight) – pour n’en nommer que quelques-uns. Et maintenant, les téléspectateurs pensent que la série Shondaland est sur le point d’ajouter Alex Karev, joué par Justin Chambers, au mix. Alors Alex mourra-t-il avec Grey’s Anatomy? Cette théorie des fans explique comment la personne de Meredith Grey (Ellen Pompeo) quitte la série après la sortie soudaine de Chambers.

Justin Chambers annonce son départ de “Grey’s Anatomy”

Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev dans «Grey’s Anatomy» | Mike Rosenthal / ABC via .

Le 10 janvier, Deadline a annoncé le départ de Chambers de Grey’s Anatomy, révélant que l’acteur souhaitait jouer plus de rôles d’acteur à l’avenir.

“Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années”, a déclaré Chambers dans un communiqué. «Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. »

Chambers a également remercié sa «famille ABC», y compris la créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, et les trois autres acteurs originaux, Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr.

Pendant ce temps, plusieurs publications ont confirmé le dernier épisode de Chambers de Grey’s Anatomy, déjà diffusé le jeudi 14 novembre, et présentait le 350e épisode historique. Puis dans la finale de la mi-saison, Alex est allé voir sa mère dans l’Iowa. Et la femme d’Alex, Jo Karev (Camilla Luddington), a volé un bébé à la maison de la caserne des pompiers. Bien sûr, la sortie soudaine de Chambers laisse aux fans une série de questions sans réponse.

Les fans de “Grey’s Anatomy” pensent qu’Alex Karev va mourir lors de la première mi-saison

Naturellement, les fans de Grey’s Anatomy essaient de prédire comment le scénario d’Alex se terminera maintenant que Chambers a quitté la série. Cependant, certains téléspectateurs pensent que les scénaristes vont le tuer, compte tenu de la nature de la série. Alex a également des liens étroits avec Jo. Et pour autant que nous le sachions, Luddington est toujours à l’affiche.

Sur Reddit, un fan s’est demandé comment les scénaristes écriraient Chambers de la série qui correspond au personnage d’Alex. “Soit Camilla part aussi, et Alex et Jo s’éloignent parce que l’un d’eux a une bonne offre d’emploi, et nous les verrons en tant que parents”, a écrit un fan de Reddit. “Ou laisser Alex mourir, car Alex n’abandonnerait pas Jo. Je serais triste de voir Camilla partir aussi, mais je ne peux tout simplement pas les voir ne pas être ensemble. “

Un autre fan sur Twitter a fait écho à la théorie précédente, notant que le départ du 350e épisode d’Alex ne correspond pas. “Ils vont tuer Alex hors écran”, a écrit le fan. “Même si Camilla est partie aussi (ce qu’elle n’est pas), cela n’aurait pas de sens qu’Alex soit parti sans lui dire au revoir et il ne laisserait pas simplement Jo.”

Le fan a ajouté: “Sooo, ils vont écraser son avion de l’Iowa.”

Pendant ce temps, quelques individus ont supposé qu’Alex mourrait lors de la première d’hiver de Grey’s Anatomy Season 16. Lors de la finale de la mi-saison, une voiture s’est écrasée dans le bar de Joe. Et maintenant, les fans remettent en question l’implication d’Alex dans l’accident. Un utilisateur de Reddit a écrit:

Quand Alex rend visite à sa mère dans l’Iowa, il découvre qu’elle est gravement malade mentalement. Il la ramène à Seattle, afin qu’il puisse la surveiller de près pendant les soins professionnels dont elle aura besoin. Alex se rend à Seattle dans la voiture de sa mère, car les voyages en avion seraient trop stressants dans son état délicat. Il lui dit qu’ils sont presque à la maison, et elle panique, disant qu’elle ne veut pas être enfermée, qu’elle n’est pas folle, et elle tire le volant pour essayer de faire tourner la voiture. Ils s’écrasent dans le bar de Joe.

Vers la fin de l’épisode GA, ils réalisent qu’Alex et sa mère sont restés coincés dans la voiture, puis la voiture est tombée complètement dans le bar et il y a eu une explosion (drame supplémentaire pour le crossover Station 19), et l’épisode se termine. La station 19 démarre, ils sauvent tous les autres que nous connaissons à l’intérieur par le trou que l’explosion a fait, et l’incendie crée un scénario où ils peuvent tuer Alex sans mettre son visage sur l’écran.

De toute évidence, la nouvelle de la sortie de Chambers de Grey’s Anatomy a secoué le fandom. Alex était l’un des derniers personnages originaux restants. Son départ a donc frappé les téléspectateurs plus durement que la plupart. Mais comme le dernier épisode de Chambers aurait déjà été diffusé, il n’est pas surprenant que les fans pensent qu’Alex va mourir dans un épisode à venir. Quoi qu’il en soit, tout le monde devra simplement tenir le coup et voir ce que les scénaristes décideront lorsque Grey’s Anatomy reviendra le 23 janvier.

