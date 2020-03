Alex Karev se retrouve-t-il avec Izzie Stephens et 2 enfants?

Bien que les fans mouraient d’envie de savoir comment Grey’s Anatomy conclurait le départ d’Alex Karev (Justin Chambers) de la série; personne n’a vu venir cette fin. Tout le monde est en larmes. Soyez prêt.

[Warning: Grey’s Anatomy Season 16 spoilers ahead]

Katherine Heigl et Justin Chambers | Michael Desmond / Walt Disney Television via .

Que s’est-il passé avec Izzie Stevens et Alex Karev il y a 10 ans?

Quand Izzie (Katherine Heigl) a découvert qu’elle avait un mélanome métastatique de stade IV et n’avait que 5% de chances de survie, les fans étaient sûrs qu’elle allait mourir. Cependant, Derek (Patrick Dempsey) a réussi à retirer sa tumeur cérébrale avec succès.

Izzie a ensuite passé son temps à planifier Meredith (Ellen Pompeo) et le mariage de Derek, mais lorsque son état empire, ses amis décident de donner la cérémonie à Izzie et Alex. Les deux se marient, puis elle meurt presque. Elle se met à plat et voit George (T. R. Knight) dans l’ascenseur. Tous ces moments, les fans n’oublieront jamais.

Elle finit par vivre; pendant que George meurt. Mais heureusement, Izzie et Alex n’ont pas duré longtemps. Elle fait une erreur qui met en danger la vie d’un patient et est relâchée de Gray-Sloan. Izzie pensait qu’Alex était responsable de la perte de son emploi; cependant, il ne l’était pas.

Quand elle revient au maquillage, Meredith lui dit qu’Alex passe à autre chose. Izzie partage la bonne nouvelle qu’elle n’a pas de cancer, mais il finit par rompre avec elle. Izzie quitte Seattle pour un nouveau départ, et c’est la dernière fois que nous l’avons vue.

Pourquoi Alex a-t-il quitté Jo pour être avec Izzie Stevens?

Le spectacle s’ouvre avec Jo, Meredith et Miranda, recevant tous une lettre d’Alex de quelque part dans le Kansas. Meredith déchire frénétiquement la sienne tandis que Jo la regarde.

“Je regrette de vous informer bla bla bla que je ne retournerai pas à Grey Sloan”, lit-on dans la lettre à Miranda. «La dernière chose que je veux faire est de te faire du mal, mais je pars. Je suis déjà parti en fait. Je suis parti.”

“Toute chance de prendre la sortie du jeu, peut-être que c’était le cas auparavant”, dit la lettre d’Alex à Meredith. «Ce que je sais, c’est que je vous dois la vérité. Je ne sais pas comment te dire autrement. Si je me présentais sur le pas de ta porte, tu me redresserais. »

“Vous avez toujours dit que Cristina était votre personne, alors j’étais votre personne, mais vous avez toujours été votre putain de personne. Une force de nature folle. Vous n’avez jamais eu besoin que de vous. ” #GreysAnatomy pic.twitter.com/RIh2jB616E

– Greys Anatomy (@GreysABC) 6 mars 2020

Nous entendons la voix d’Alex lire la lettre tout au long de l’épisode. Il lui dit qu’elle a toujours été la seule à le redresser et à lui montrer quand il était un cul.

«Le fait est que je ne peux pas revenir», poursuit-il. “Je ne peux pas te faire face. Je mérite la culpabilité et d’être appelé un âne, mais je ne veux pas être honnête, car la seule chose parfaite n’est pas à Seattle. Je jure que ce n’est pas une question de travail ou de toi ou Jo. C’est à propos de moi. Je suis parti et je suis avec Izzie. “

Les téléspectateurs à la maison sont stupéfaits mais pleurent également à cause des scènes sans fin de la relation entre Izzie et Alex. Ne parlons même pas du montage des moments d’Alex et Meredith. Les larmes sont réelles.

Comment Izzie Stevens et Alex Karev ont-ils eu des enfants ensemble dans ‘Grey’s Anatomy’?

Le procès de Meredith a donné à Alex une excuse assez bonne pour appeler Izzie et voir où elle a atterri. Il voulait savoir si elle était bien vivante. Il lui manquait et voulait entendre sa voix.

“Il s’avère qu’Izzie était célibataire et ne pouvait pas avoir d’enfants parce que le cancer a tué ses ovaires”, poursuit-il.

Nous avons quelques flashbacks sur le moment où Izzie a eu un cancer et a fait en sorte qu’Alex lui donne son sperme afin qu’ils puissent congeler des embryons. Il n’a jamais pensé qu’ils auraient une chance de les utiliser. Il se trouve qu’ils l’ont fait.

Ils ont des jumeaux qui ont cinq ans – Eli et Alexis – et il dit qu’ils sont «hilarants». Il s’y est rendu après le procès de Meredith et n’est jamais revenu. Les enfants veulent tous les deux être médecins. Izzie est oncologue chirurgical et ils vivent dans une ferme.

Bien qu’il semble que le développement du personnage d’Alex Karev remonte dans le temps, la fin est également parfaite. Il a deux enfants et il ne peut pas les quitter. Avec le nombre de personnes qui ont grandi dans l’émission sans deux parents, nous pouvons voir comment il veut rester avec ses deux enfants. Mais nous ne pouvons pas arrêter de pleurer à ce sujet.

Lire la suite: «Grey’s Anatomy»: les fans ne peuvent pas arrêter de parler du dernier épisode – ils ne savaient pas combien ils en avaient «besoin»