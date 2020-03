Alex quitte Jo pour [SPOILER] et les fans sont complètement éviscérés

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16.] C’est une belle journée pour ruiner des vies, n’est-ce pas les fans de Grey’s Anatomy? Jeudi 5 mars, la série Shondaland a abordé la sortie d’Alex Karev (Justin Chambers). Bien sûr, la vraie raison pour laquelle Alex a quitté Gray Sloan Memorial a fait hurler les fans – mais pas nécessairement dans le bon sens. L’épisode – intitulé “Laissez la lumière allumée” – a fait dire au revoir à tout le monde, y compris sa femme, Jo Wilson (Camilla Luddington). Et si ce n’était pas assez déchirant, Grey’s Anatomy a largué une autre bombe – Alex a abandonné sa vie à Seattle pour Izzie Stevens (Katherine Heigl).

Qu’est-il arrivé à Alex Karev dans la saison 16 de Grey’s Anatomy?

Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev dans Grey’s Anatomy »| John Fleenor via .

Au début de Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16, Meredith Gray (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson), Richard Webber (James Pickens Jr.) et Jo reçoivent des lettres d’Alex. Comme nous l’avons appris dans l’épisode précédent, Alex a menti sur le fait d’être dans l’Iowa. Les lettres viennent du Kansas.

Puis, dans une série de voix off de Chambers, Alex confirme qu’il ne revient pas à Seattle et qu’il est de retour avec Izzie. Apparemment, Alex s’est reconnecté avec son ex-femme après avoir tendu la main à l’audience de Meredith dans le 350e épisode. Et quand ils ont parlé au téléphone, Alex a découvert qu’Izzie avait utilisé leurs embryons fabriqués dans Grey’s Anatomy Season 5 quand Izzie avait un mélanome métastatique.

Maintenant, Izzie a deux enfants de 5 ans – Eli et Alexis. Elle est également oncologue chirurgicale, et Alex veut rester avec elle pour élever les enfants. Il fait une demande à l’hôpital voisin. Donc, tout comme Jo l’avait prédit plus tôt cette saison, une chose en entraînait une autre.

En plus des nouvelles choquantes, les lettres d’Alex donnent une touche personnelle à chaque destinataire. Il dit à Meredith qu’elle n’a pas besoin d’une personne – elle est à elle, elle est le soleil. Pendant ce temps, Alex laisse Jo avec des papiers de divorce signés et ses parts de l’hôpital.

Il partage également des paroles aimables avec Bailey et Richard, les remerciant d’avoir cru en lui et de l’avoir aidé à passer de Evil Spawn à l’homme qu’il est aujourd’hui. Pendant tout ce temps, les anciens épisodes de Grey’s Anatomy défilent. Et fondamentalement, à la fin de l’épisode, les fans étaient soit dans une flaque de larmes, soit dans une frénésie de colère.

Les fans de “Grey’s Anatomy” réagissent au dernier épisode d’Alex Karev

Après l’épisode Grey’s Anatomy du 5 mars, les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin face au dernier épisode d’Alex.

“Vous tous, vérifiez l’anatomie de votre gris en regardant vos amis”, a écrit un fan sur Twitter. “Nous ne sommes PAS d’accord.”

Maintenant, il est toujours difficile de perdre un personnage dans le drame ABC, surtout s’il s’agit d’un original bien-aimé. Mais pour la plupart, les fans de Grey’s Anatomy n’étaient pas fâchés qu’Alex soit parti, c’était plutôt la façon dont cela s’était passé.

«C’est pire que la mort de Derek Shepherd. Il s’agit de l’abandon d’un personnage qui a traversé l’enfer et qui en a grandi », a écrit un fan. «Un personnage qui inflige maintenant une douleur intentionnelle à sa fragile femme. Alex Karev n’aurait JAMAIS fait cela. Jamais.”

Un autre fan a écrit: “Alex Karev, qui a eu un arc de personnage incroyable au cours des 16 saisons de #greysanatomy, aimé des fans, fait VOICEOVER de lettres comme op désolé de ne pas revenir vivre au Kansas maintenant avec mon ex-femme et mes enfants secrets, Ok bye bye maintenant. et nous sommes censés dire SONS BONS? NON!!!”

Pendant ce temps, d’autres fans ont suggéré qu’ils auraient préféré voir Alex mourir que d’assister à la régression de son personnage.

“Je vais juste le dire … J’aurais préféré qu’Alex soit mort plutôt que Jo comme ça #GreysAnatomy”, a écrit un fan.

Mais finalement, les fans de Grey’s Anatomy pensaient qu’Alex – et toutes les personnes impliquées – méritaient une meilleure fin.

“Mer ne méritait pas ça. Jo ne méritait pas ça. Bailey ne méritait pas cela », a écrit un fan. “Lame a ** GOODBYES !!! Le personnage de Karev méritait mieux que ça. “

De toute évidence, le fandom Grey’s Anatomy ressent tout en ce moment. Le dernier épisode d’Alex a mis en évidence tout le développement du personnage qu’il a traversé, tout en déconstruisant simultanément tout ce qu’il a construit. C’était beaucoup. Mais comme le spectacle l’a mentionné dans ses derniers instants, “il n’y a vraiment pas de bon moyen de dire au revoir.” Alors adieu, Evil Spawn. Ça a été une course folle.

