Alex Rodriguez: la performance du Super Bowl de Jennifer Lopez était “ inspirante ”

2020-02-04 02:30:04

Alex Rodriguez dit que la performance à mi-temps du Super Bowl de Jennifer Lopez – qu’elle a co-titrée avec Shakira – était “inspirante” pour les Latinos du monde entier.

Le hitmaker “ On The Floor ” a co-titré l’événement sportif dimanche (02.02.20) entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City – qui ont vu ces derniers gagner 31-20 – aux côtés de Shakira, et son fiancé Alex a déclaré que ensemble était «vraiment stimulant» pour les femmes latinos du monde entier.

Il a déclaré: “Tout d’abord, avec 60 millions de Latinos aux États-Unis, c’est incroyable. Représenter toutes les femmes latino-américaines, c’est vraiment autonomisant … c’est une question d’égalité. C’est tellement. Mais c’est juste de l’inspiration parce que je sais qu’elle inspire nous tous et ce soir ne sera pas différent. ”

Alex, 44 ans, a également appelé sa fiancée “la femme la plus travailleuse” qu’il ait jamais rencontrée, car il louait la “passion et l’amour” qu’elle met dans chaque représentation.

Parler à E! News, il a ajouté: “Elle fait tout avec tant de passion et d’amour. J’ai toujours l’impression qu’elle est toujours de retour dans le Bronx, c’est tout ce qu’elle a de passion et d’amour pour tout ce qu’elle fait.”

L’ancienne star du baseball a été l’une des premières personnes à féliciter Jennifer, 50 ans, et Shakira pour leur tournage, alors qu’il se rendait sur les réseaux sociaux à l’époque pour partager une vidéo de lui appréciant la performance.

Il a écrit: “ÉTONNANT !! Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ! Wow, c’était tellement amusant. Je suis tellement fier de toi, Jen! (Sic)”

Pendant ce temps, Shakira, 43 ans, a également ruminé l’importance de sa performance avec Jennifer et ce que cela signifiait pour ses compatriotes latinos.

Dans des articles partagés sur les réseaux sociaux, Shakira a écrit: “Merci @jlo pour une soirée qui montre combien les Latinos ont à offrir!

“Le meilleur cadeau d’anniversaire a été le soutien de tous mes fans et de l’équipe la plus incroyable et travailleuse qu’un artiste puisse souhaiter. Nous, les Latinos, avons gravi le Kilimandjaro et sommes entrés dans l’histoire ce soir et nous n’aurions pas pu le faire sans vous tous! (Sic) “

