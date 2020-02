Alex Rodriguez rend hommage à Jennifer Lopez et Shakira après le spectacle de mi-temps du Super Bowl

2020-02-03 07:30:05

Le fiancé de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, a dirigé les hommages au superbe spectacle de mi-temps du Super Bowl de son partenaire aux côtés de Shakira, alors que les stars réagissaient sur les réseaux sociaux.

Alex Rodriguez est “tellement fière” de Jennifer Lopez après sa performance au Super Bowl.

L’ancien joueur de baseball a dansé dans la foule et a encouragé sa fiancée alors que J-Lo et Shakira ont livré un spectacle passionnant à la mi-temps lors du grand match de dimanche (02.02.20) entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City – qui a vu ce dernier gagner 31 -20 – et il a partagé une vidéo de lui profitant de l’ensemble.

Il a tweeté: “ÉTONNANT! Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ! Wow, c’était tellement amusant. Je suis tellement fier de toi, Jen! (Sic)”

Lady Gaga – qui a fait la une de la mi-temps en 2017 – a également fait l’éloge de la performance et a révélé qu’elle “dansait et souriait tout le temps”.

Elle a écrit sur Twitter: “@JLo et @shakira et tous les invités spéciaux étaient tellement incroyables !!! Quel spectacle amusant à la mi-temps j’ai dansé et souri tout le temps.

“Ces femmes sexy puissantes !!!! À la caméra et hors tension !!!!! Je vous aime belles femmes sexy talentueuses (sic)”

L’actrice Priyanka Chopra a ajouté: “Merde !!! Ce spectacle à la mi-temps .. incroyable de voir des femmes aussi puissantes se réunir pour une performance aussi incroyable.

“@shakira u était si féroce !!! @JLo Je n’ai pas de mots. Nous ne sommes pas dignes! Incroyable! #HalftimeShow # SuperBowl2020 (sic)”

Les sœurs Kardashian ont également été très impressionnées, Khloe notant qu’aucun des interprètes ne semblait “vieillir”.

Elle a tweeté: “Shakira et J Lo ont tous deux fait des performances incroyables à mon avis! Mais pouvons-nous parler de la façon dont ces deux femmes ne vieillissent pas du tout!

“Je suis captivé par la danse et leurs performances sur scène. Wow !! Félicitations #SuperBowl (sic)”

Et Kim Kardashain West a déclaré: “Ils l’ont vraiment fermé !!!! Félicitations pour cet incroyable spectacle de mi-temps SuperBowl @shakira @JLo (sic)”

Pendant ce temps, le hitmaker «So What» P! Nk – qui a déjà participé au Super Bowl elle-même lorsqu’elle a interprété l’hymne national américain en 2018 – a décrit le spectacle comme une «joie».

Elle a écrit: “Oui! La mi-temps était JOIE !!!!!!!!! Oui !!!!! @shakira @JLo tout ce qui est oui (sic)”

