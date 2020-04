Alex Trebek sort un livre sur la vie et la bataille contre le cancer

2020-04-14 23:30:04

Alex Trebek devrait publier un mémoire sur sa vie et sa bataille contre le cancer, intitulé «La réponse est …: réflexions sur ma vie».

Le ‘Jeopardy!’ L’animateur a annoncé qu’il publierait ses mémoires, intitulés «La réponse est …: réflexions sur ma vie», le 21 juillet.

Le livre verra Alex s’ouvrir sur des sujets tels que son mariage, sa paternité et sa spiritualité, ainsi que sa lutte contre le cancer du pancréas de stade quatre, qui lui a été diagnostiqué en mars 2019.

Dans son livre, la star de la télévision de 79 ans écrit: “Je veux que les gens en sachent un peu plus sur la personne qu’ils encouragent depuis un an.”

Alex utilisera également le tome pour répondre aux questions fréquemment posées par les fans, y compris pourquoi il s’est rasé sa moustache emblématique, et son opinion sur l’impression de Will Ferrell “ Saturday Night Live ” de lui.

L’éditeur du livre, Simon & Schuster, a déclaré dans un communiqué: “Aujourd’hui, alors qu’il y a tant d’incertitude et d’agitation dans le monde, Alex Trebek est un phare de stabilité et de positivité. Ce livre sage, charmant et inspirant est une autre preuve de la raison pour laquelle il a longtemps été considérée comme l’une des figures les plus aimées et les plus respectées du divertissement. ”

Alex – qui a Emily, 26 ans, et Matthew, 29 ans, avec son épouse Jean Currivan – a parlé pour la première fois de sa bataille contre le cancer en mars de l’année dernière, et a révélé le mois dernier qu’il avait subi “des attaques massives de grande dépression” tout au long de son voyage.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, il a déclaré: “Le taux de survie à un an pour les patients atteints de cancer du pancréas de stade quatre est de 18%. Je suis très heureux d’annoncer que je viens d’atteindre ce marqueur. Je mentirais si je disais voyage avait été facile.

“Il y a eu des moments de grande douleur, des jours où certaines fonctions corporelles ne fonctionnaient plus, et des attaques massives soudaines de grande dépression qui m’ont fait me demander si cela valait vraiment la peine de se battre.”

Alex a dit qu’il avait “écarté” sa lutte pour la santé mentale pour le bien de sa femme Jean, qu’il attribue à “tout donner pour l’aider”. [him] survivre”.

L’animateur du jeu télévisé a également affirmé qu’il devait être fort pour les autres personnes atteintes de cancer qui le considéraient comme une “inspiration et une pom-pom girl”.

Mots clés: Alex Trebek

