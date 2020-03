Alexa Ray Joel suspend son mariage

2020-03-31 11:30:06

Alexa Ray Joel a suspendu son mariage à cause du coronavirus, a révélé sa mère, Christie Brinkley.

Alexa Ray Joel a suspendu son mariage.

La musicienne de 34 ans s’est fiancée à Ryan Gleason en décembre 2017 et bien qu’ils n’aient jamais confirmé quand ils prévoyaient de se marier, sa mère Christie Brinkley a révélé que le couple avait retardé leur grand jour en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a dit: “Tout est en suspens en ce moment.”

Christie reste actuellement chez elle dans les Hamptons, mais Alexa – dont le père est Billy Joel – n’est pas avec elle car elle travaille sur de la nouvelle musique à New York City.

Elle a dit à ‘Extra’: “Elle a tout son [music] équipement [in New York]. Elle a travaillé sur certains enregistrements, donc elle a hésité à laisser tout cela. ”

Et le mannequin de 66 ans est également séparé de son autre fille, Sailor Brinkley Cook, 21 ans – qu’elle a de son mariage avec Peter Cook – car la star de la télé-réalité a choisi de rester à l’écart parce qu’elle se mélangeait avec tant beaucoup de gens pendant la tournée ‘Dancing With the Stars’ et ne voulaient pas risquer de ramener le virus à la maison de sa mère.

Christie a déclaré: “Sailor était en tournée avec Dancing with the Stars et elle rencontrait des foules de gens tous les soirs, étreignant tout le monde alors elle a dit: ‘Maman, il n’y a aucun moyen que je rentre à la maison tant que je ne suis pas sûr à 100% pas contracté quoi que ce soit. ”

Pendant ce temps, Christie prévoit de donner le produit de la vente de sa ligne de boissons Bellisima Prosecco pour acheter des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des masques faciaux et des gants pour le personnel médical de première ligne.

Elle a dit: “Si je peux encourager les gens à remonter le moral, ils peuvent aussi en remonter les autres en ayant une Bellissima.

“Nous le faisons grâce à une grande organisation appelée Direct Relief. Ils font un excellent travail de mobilisation et de [healthcare workers] masques, toutes les choses dont ils ont besoin pour rester en sécurité afin qu’ils puissent travailler pour nous protéger. “

