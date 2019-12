Alexis Bellino, diplômée du RHOC, peut quitter le camp d'entraînement de mariage sans sa mère – Vidéo exclusive

Il y a une possibilité Alexis Bellino sort de "Wedding Boot Camp: Family Edition" seul.

Dans un aperçu exclusif de TooFab de la finale de la saison de vendredi, le "Real Housewives of Orange County" alun révèle au Dr V qu'elle a toujours un ressentiment excessif envers sa mère, mais après une semaine et demie de thérapie familiale intense, cela concerne le Dr V.

"Aujourd'hui est un grand jour", dit-elle à Alexis lors d'une dernière conversation avant l'heure de la décision.

"Je sais, mais pour moi, j'ai été tellement blessée par son incapacité à me montrer l'affection et l'empathie", répond-elle. "Pourquoi ma mère est-elle si engourdie, alors que tant de choses se sont passées aussi mal qu'elle? Non, je ne serai frappée par personne. Ouais, elle a eu une enfance foirée. Il en a été de même pour tant d'autres."

"Alexis, c'est le jour 10", répond le Dr V. "Ça te suffit? Elle a 70 ans. Elle a déjà eu une vie traumatisante." Mais Alexis maintient qu'elle a encore besoin de voir plus de changement.

"Pour faire avancer notre relation, elle doit faire l'effort", dit-elle, ajoutant dans un confessionnal plus tard, "Je sais juste que j'ai besoin de l'engagement d'elle qu'elle va continuer la thérapie afin que je me sente à 100% comme si j'étais prêt à sortir avec elle. "

Tout au long de la saison, les Drs. V et Ish ont accusé la mère d'Alexis, Penelope, de ne pas être émotionnellement en phase avec les besoins ou les craintes de sa fille. Au cours d'un exercice de secousse dans lequel Alexis a été attaqué par un chien, sa maman a regardé – et n'a même pas bronché.

"Ma mère s'est juste figée sur la touche et n'a pas montré d'inquiétude ni dit:" Oh mon Dieu, ma fille ne peut pas faire ça "ou" Tu es sûre que c'est sûr? " ou faire quelque chose comme ça ", a déclaré la star de la réalité à l'époque. "Je n'aime pas ça, et je ne le comprends pas."

Comme Bellino révélé à TooFab le mois dernier, elle a refusé l'offre de WEtv de participer au "Wedding Boot Camp" avec son mari d'alors, Jim Bellino, à trois reprises. La quatrième fois que les producteurs l'ont approchée, Alexis a dit qu'elle avait la possibilité d'emmener un autre membre de la famille.

Bellino a déclaré qu'elle avait initialement choisi sa mère parce qu'elle pensait que Penelope fumait trop d'herbe, et Penelope avait l'impression qu'Alexis avait recommencé à sortir trop tôt après son divorce. La star de la réalité a vite appris qu'elle était en colère contre sa mère pour avoir trompé son père et brisé la famille, ce qui, selon elle, l'a forcée à grandir trop rapidement.

"Avec toute l'aide que vous apporte le" Wedding Boot Camp ", notre véritable problème numéro un est que j'étais son parent parce que j'avais été nommé à 12 ans et nous avions des problèmes de communication", nous a dit Bellino. "Ces médecins savent ce qu'ils font, et je suis très reconnaissant de cette opportunité."

La finale de la saison de "Marriage Boot Camp: Family Edition" sera diffusée ce soir à 22h. sur WEtv.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.





Voir les photos

Tommy Garcia / Bravo