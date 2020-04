2020-04-02 12:30:06

Ali Wentworth éprouve des symptômes “horribles” après avoir contracté un coronavirus.

Ali Wentworth n’a “jamais été aussi malade” après avoir contracté un coronavirus.

L’actrice de 55 ans connaît une “misère pure” alors qu’elle s’éloigne de son mari George Stephanopoulos et de leurs filles Elliott, 17 ans, et Harper, 14 ans, après avoir été testée positive pour la condition respiratoire et a éprouvé des symptômes “horribles”.

Elle a partagé une photo d’elle au lit sur Instagram et a écrit: “Je n’ai jamais été aussi malade. Une forte fièvre. Des courbatures horribles. Une poitrine lourde. Je suis mise en quarantaine par ma famille. C’est de la misère pure #stayhome”

Plus tôt mercredi (01.04.20), l’ancre de «Good Morning America», George, avait annoncé qu’il travaillerait de chez lui dans un avenir prévisible en raison de la maladie de sa femme.

Il a déclaré dans l’émission de jour ABC: “Je suis en train de diffuser depuis chez moi en ce moment. Ali a développé certains symptômes, alors elle est en haut en train de se reposer.

“Mais pendant qu’elle se rétablit, alors qu’elle traverse cette épreuve, je vais diffuser depuis chez moi et nous travaillerons aussi longtemps que possible ici.”

La star de “ Nightcap ” a exhorté ses partisans à suivre les directives de distanciation sociale pendant un certain temps avant de tomber malade.

Elle a posté la semaine dernière: “Bonne nuit. Restez en sécurité. Restez bien. Restez. Restez sain d’esprit. Restez fort.”

Et après avoir été nominée pour le défi #istayhome par l’actrice de ‘Pretty Woman’ Julia Roberts, elle a rendu hommage à ses parents plus âgés et à ses agents de santé en première ligne de la pandémie.

Elle a écrit: “#istayhome pour mes parents, mes beaux-parents et tous les agents de santé du monde entier! Merci @juliaroberts de m’avoir proposé et je nomme @therealmariskahargitay @brookeshields @reesewitherspoon (sic)”

Et pour que ses fans restent à la maison, Ali les a exhortés à regarder son dernier projet.

Elle a partagé une capture d’écran et a écrit: “Catch @Nightcap on @Hulu A hilarious binge! (Sic)”

Mots clés: Ali Wentworth, George Stephanopoulos

